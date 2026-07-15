Suman 7 Mil Casos de Ciclosporosis, se Expande la Enfermedad que Produce Diarrea Explosiva

Autoridades estadounidenses registran casi 7 mil casos de ciclosporosis, una enfermedad infecciosa que produce diarrea explosiva. La mayoría de los casos se concentran en Michigan.

La ciclosporosis es causada por un protoozoario que se transmite por el consumo de alimentos contaminados con heces.

El origen del brote que inició en Ohio y Michigan aún no ha sido identificado.

Brote de ciclospirosis suma casi 7 mil casos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han advertido por un brote de ciclospirosis que se ha extendido por 31 estados de la Unión Americana. El brote inició en los estados de Michigan y Ohio, en el Medio Oeste del país, pero se ha extendido en la última semana.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado mil 645 casos de esta infección parasitaria. Además, en este momento se trabaja para confirmar otros 5 mil 100 casos.

Hasta el momento, los casos confirmados y los sospechosos suman 6 mil 745 y no se descarta que la cifra aumente.

Este brote supera con creces los años anteriores, donde se registraba un promedio de 2 mil 700 casos anuales en todo el país, la mayoría de estos casos durante el verano. Al respecto, Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, declaró en una conferencia de prensa:

“Estamos observando un número inusualmente alto de casos de ciclosporiasis esta temporada”.

Este 2026, el brote inició durante la primavera. Los primeros casos se reportaron en el mes de mayo.

Hasta el momento, 141 personas han sido hospitalizadas. Por fortuna, no se han reportado fallecimientos.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclospirosis?

La ciclospirosis es provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Este parásito se contagia exclusivamente a través de alimentos contaminados con heces fecales.

Las hortalizas y frutas con heces son especialmente útiles para el parásito a la hora de saltar hacia sus nuevos huéspedes. En cambio, la enfermedad no se contagia por contacto directo entre humanos.

Con diferencia, el síntoma más común y característico de la ciclospirosis es una dierra líquida y explosiva. Según los CDC, también pueden añadirse los siguientes signos:

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Hinchazón o cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga prolongada

Vómito

Fiebre

La infección parasitaria se trata con una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima. Este medicamento antibiótico suele comercializarse en México con el nombre Bactrim, aunque en otros países recibe los nombres Septra o Cotrim.

Como todo antibiótico, este medicamento solo puede ser recetado por un médico y su venta no es libre. Cabe señalar que además este fármaco debe acompañarse de mucha agua, pues puede someter a los riñones a una gran presión.

La ciclospirosis no suele representar un riesgo para los pacientes, con la excepción de aquellos con inmunodepresión, comorbilidades o que pertenecen a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores. No obstante, una infección mal tratada de ciclospirosis puede derivar en trastornos duraderos del intestino, como malabsorsión de los alimentos.