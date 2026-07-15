Suman 7 Mil Casos de Ciclosporosis, se Expande la Enfermedad que Produce Diarrea Explosiva

Autoridades sanitarias advirtieron que aumentan los casos de Ciclosporosis, un parásito que produce diarrea explosiva

Supermercado en Estados UnidosSuma 5 mil casos brote de ciclosporosis en Estados Unidos. Foto: Reuters

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¡Alerta! Casi 7 mil casos de ciclosporosis en EE.UU. provocan diarrea explosiva. Conoce más sobre este brote que supera años anteriores.

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