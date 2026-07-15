Localizan Cuerpo de Hombre en Colonia Pueblo Insurgente en Saltillo

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una casa ubicada en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de una de las habitaciones del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos agentes iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Rogelio "N", de aproximadamente 50 años y originario del Estado de México. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Hombre es encontrado sin vida dentro de su casa en Gómez Palacio

El pasado 29 de junio un hombre fue encontrado sin vida al interior de una casa en la colonia Chapala, en Gómez Palacio, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades tras varios días sin verlo y percibir olores fétidos.

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Personal de la Vicefiscalía tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones para esclarecer el caso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.