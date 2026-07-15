Localizan Cuerpo de Hombre en Colonia Pueblo Insurgente en Saltillo

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de una casa en la colonia Pueblo Insurgente en Saltillo.

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Casa de SaltilloFoto: N+

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Impactante hallazgo en Saltillo: encuentran cuerpo de un hombre en la colonia Pueblo Insurgente. Autoridades investigan las causas del deceso.

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