¿Quién es María de Jesús Quijada y su Esposo Jesús Pereida Atacados Hoy en Tecate?

La integrante del Cabildo de Tecate fue atacada junto a su esposo, Jesús Pereida Ruiz, quien también desempeñó funciones públicas.

¿Quién es María de Jesús Quijada y su Esposo Jesús Pereida Atacados Hoy en Tecate?Foto: Facebook Jesús Pereira

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