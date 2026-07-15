¿Quién es María de Jesús Quijada y su Esposo Jesús Pereida Atacados Hoy en Tecate?

La regidora de Morena en Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, y su esposo, Jesús Pereida Ruiz, fueron víctimas de un ataque armado mientras se encontraban a bordo de un vehículo en el fraccionamiento Hacienda, en el municipio de Tecate.

La agresión colocó nuevamente bajo la atención pública al matrimonio, cuyos integrantes han ocupado distintos cargos dentro de la administración pública y la vida política del municipio.

El padre de la regidora confirmó que una hija de María de Jesús Quijada también viajaba con el matrimonio al momento del ataque. De acuerdo con sus declaraciones, tanto la funcionaria como su hija se encuentran fuera de peligro y con un estado de salud favorable.

¿Quién es María de Jesús Quijada?

María de Jesús Quijada Maldonado es regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate, correspondiente al periodo 2024-2027.

Antes de integrarse al actual Cabildo, se desempeñó como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Tecate.

Como regidora participa en distintas comisiones del Cabildo, entre ellas Gobernación y Legislación, además de formar parte de trabajos relacionados con iniciativas y modificaciones reglamentarias del municipio.

Jesús Pereida también ocupó cargos en la administración pública

Jesús Pereida Ruiz, esposo de la regidora, también ha estado vinculado con la administración pública de Tecate.

Es Egresado de Derecho de la UABC y exconsejero de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra la coordinación de la Mesa de Paz y Seguridad durante la administración municipal encabezada por Darío Benítez, además de haber sido relacionado posteriormente con otras funciones dentro del servicio público estatal.

Jesús Pereira Ruiz perdió la vida en el ataque armado en Tecate.

APG