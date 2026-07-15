Montaviajes en Vacaciones 2026: ¿Cómo Operan y Qué Hacer para Evitar Fraude?

Las vacaciones de verano 2026 están a nada de comenzar y con ellas también vienen varios delitos. Uno de los más comunes son los “montaviajes”; así operan estas bandas de delincuentes; toma nota para que no seas una víctima más.

Durante los periodos de descanso, las autoridades reciben reportes de diversos delitos; no obstante, en los últimos años los más frecuentes son los que están relacionados con el uso de las redes sociales.

Por esta razón, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alerta a los vacacionistas, debido a que, gracias a las tareas de investigación, detectaron el modus operandi de los “montaviajes”.

¿Qué son los montaviajes y cómo operan?

Las autoridades indicaron que los “montaviajes” son personas o grupos de personas que se dedican a defraudar a vacacionistas. Su operación consiste en presentar grandes ofertas en paquetes de viaje o servicios separados.

Por ejemplo, pueden ser boletos de avión o reservas de hoteles, los cuales están a buen precio. Una vez que consiguen “clientes”, les solicitan el pago parcial o total de lo contratado. Sin embargo, cuando las personas quieren hacer válido el viaje o servicio, las supuestas agencias o vendedores desaparecen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Son los Montaviajes y Cómo Evitar Fraudes en Paquetes Vacacionales?

¿Cómo prevenir el fraude montaviajes?

La Policía Cibernética de la SSC señala que durante las vacaciones aumentan las denuncias contra los montaviajes, por lo que pide a la población estar atenta para que no pierda su dinero.

Estas son las recomendaciones para evitar a los montaviajes:

Evita el ingreso a sitios web mediante enlaces o anuncios que lleguen de correos electrónicos sospechosos, de remitentes desconocidos o publicidad en redes sociales.

Verifica características de las páginas web para identificar su veracidad, revisar los colores, tipografías y errores ortográficos que se observan en la página. Si encuentras alteraciones, seguramente es falso.

No pagues comisiones por adelantado.

Comprueba que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas reales.

Revisa sus referencias en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

No llenes formularios con información personal, sobre todo de mensajes que no provengan de cuentas de correo oficiales

Desconfía de ofertas atractivas o por debajo de su precio.

Si tienes alguna duda, requieres orientación o ya caíste en un montaviaje, llama a este número telefónico 5552425100 ext. 5086. También puedes enviar un correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o hacer tu denuncia directamente por la aplicación Mi Policía.

EPP