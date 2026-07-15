Lluvias en México Hoy: ¿En Qué Estados Hay Afectaciones por Tormentas?

Las autoridades se mantienen en alerta debido a las fuertes lluvias que se pronosticaron para hoy martes 14 de julio de 2026 en México

Las lluvias ya presentan afectaciones en varios estados de MéxicoFoto: Especial
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