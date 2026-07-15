Lluvias en México Hoy: ¿En Qué Estados Hay Afectaciones por Tormentas?

Las lluvias en México hoy martes 14 de julio de 2026 ya han comenzado a provocar afectaciones en varias regiones del país, por lo que autoridades piden a la población tomar precauciones para evitar riesgos; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias puntuales fuertes y muy fuertes son ocasionadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de México.

Este fenómeno estará en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país.

Ahora bien, el clima también obedece a los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico central mexicano, así como al paso de la onda tropical número 19 sobre la península de Yucatán.

Por esta razón, hay clima lluvioso en varias entidades del país; no obstante, esto se vuelve peligroso porque la fuerza de las tormentas, en conjunto con la cantidad de agua que cae, puede provocar inundaciones, deslaves y otros eventos que pongan en riesgo la vida de las personas.

De hecho, en algunas comunidades se recuperan de las afectaciones a sus viviendas derivadas de las anegaciones, por lo que ahora podrían volver a perder sus patrimonios en caso de que los daños sean considerables.

¿En qué estados hay afectaciones por lluvias hoy 14 de julio de 2026?

El SMN alertó por el pronóstico de lluvias fuertes en varias entidades del país, en donde se podrían presentar acumulaciones que van de los 50 a 75 milímetros (mm), así como de 25 a 50 mm, de ahí la importancia de atender las indicaciones de las autoridades. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar zonas de riesgo.

Guardar documentos en bolsas de plástico para evitar daños.

Llamar al 911 en caso de emergencia.

No intentar cruzar encharcamientos o corrientes de agua.

En estos momentos, las entidades donde ya presentan afectaciones por lluvias son:

Chihuahua

En Chihuahua las lluvias se han presentado de manera irregular en el estado, es decir, que no llueve “parejo”. Los habitantes de la entidad refieren que en zonas como Cerro Gordo y Delicias, las precipitaciones los sorprendieron.

Mientras que en Ciudad Juárez, las lluvias fueron ligeras y dejaron un ambiente fresco. No obstante, las autoridades piden estar alertas. Lo anterior, porque las lluvias podrían aumentar su intensidad en el transcurso de la tarde-noche, principalmente en regiones como Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc.

También se suman los municipios de Madera, Parral, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Moris, Ocampo, Gran Morelos y Nonoava.

Nayarit

Las lluvias en Nayarit de nueva cuenta hacen de las suyas. Tan solo ayer provocaron severas afectaciones en zonas como la avenida Tecnológico y en la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Xalisco. En esta comunidad varias calles quedaron completamente cubiertas de agua.

Sin embargo, esta tarde en Bahía de Banderas se reportan calles completamente inundadas, como en la Carretera Federal 200 a la altura de la zona La Mega Flamingos. En este lugar ya hay cierres de carriles laterales de norte a sur.

También en la zona centro, especialmente en la calle Zapata, el agua ya ingresó a varias viviendas. En Flores Magón, una coladera salió disparada debido a la presión del agua. En el Mercado de Abasto y otras colonias de Tepic, ya hay reporte de anegaciones.

Jalisco

Otra de las entidades que están en alerta es Jalisco, especialmente en el oeste y sur del estado. Donde ya hay reporte de afectaciones es en Puerto Vallarta, donde las enormes nubes negras que se presentaron desde hace unas horas finalmente dejaron caer las precipitaciones.

En las calles del municipio ya hay encharcamientos, no obstante, temen que estos incrementen dentro de unas horas más.

Michoacán

En Michoacán las lluvias han provocado severas afectaciones estos últimos días. Tan solo ayer las inundaciones dejaron bajo el agua a diversas colonias de Morelia; por ello, se realizan censos para brindar ayuda a los afectados.

Ahora, mientras llevan a cabo las limpiezas de sus hogares, se tienen que preparar para las fuertes lluvias que se pronostican para este martes. Es importante destacar que el SMN mencionó que la zona de baja presión se localizó esta mañana, aproximadamente a 525 kilómetros (km) al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Esta tarde, incrementó a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 100% de probabilidad en 7 días.

“Se desplaza hacia el oeste-noroeste. Al mismo tiempo, se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Tiene 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 7 días”, confirmó.

Coahuila

En Ciudad Acuña, Coahuila, se reportan varios encharcamientos. Las tormentas generaron inundaciones en zonas bajas, así como el aumento considerable del caudal de ríos y arroyos.

Protección Civil y Bomberos pidieron a la población evitar las actividades al aire libre, ante la presencia de actividad eléctrica. Además, advirtieron sobre escurrimientos importantes y recomendaron no cruzar ríos ni arroyos.

Chiapas

En Chiapas, la Secretaría de Protección Civil indicó que se podrían registrar lloviznas ligeras, pero en el transcurso de la tarde-noche podrían presentarse lluvias de mayor intensidad.

Asimismo, aumentará la nubosidad, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas aisladas a dispersas en las regiones colindantes.

Esto generará potencial para lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 60 km/h, sin descartar lluvias fuertes de forma puntual.

En ese sentido, emitieron una alerta para la ciudad, ya que en caso de que estos núcleos de tormenta se desplacen o se desarrollen directamente sobre la zona urbana, podrían presentarse estas mismas condiciones en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Información en desarrollo....

EPP