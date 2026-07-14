Cae Banda que Engañaba a Mujeres para Cuidar Adultos Mayores y Explotarlas Sexualmente

Las autoridades desarticularon una banda que enganchaba a mujeres con falsas ofertas laborales para explotarlas sexualmente; así fue desarticulado el grupo criminal

Las mujeres eran engañadas con ofertas de trabajo de cuidado a adultos mayoresFoto: Archivo
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