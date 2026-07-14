Cae Banda que Engañaba a Mujeres para Cuidar Adultos Mayores y Explotarlas Sexualmente

Una banda que engañaba a mujeres con falsas ofertas laborales para explotarlas sexualmente, fue desarticulada por las autoridades españolas; así conseguían a sus víctimas.

De acuerdo con la Policía Nacional, se logró la detención de 15 personas en una operación especial en Cataluña. Las autoridades refirieron que los sospechosos realizaban un trabajo minucioso para captar con engaños a mujeres y posteriormente trasladarlas a España.

“Desarticulada una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres vulnerables”, confirmó.

A través de redes sociales, la Policía dio a conocer un video en el que se observa el momento exacto del ingreso de los agentes a un inmueble en el que se encontraban los ahora detenidos.

Asimismo, se puede apreciar cuando salen del lugar con varias personas, a quienes revisan de nueva cuenta, antes de subirlos a las patrullas. La movilización policial provocó asombro entre los habitantes de la zona.

¿Cómo operaba esta banda de trata de personas en España?

La Policía Nacional explicó que esta organización contactaba a sus víctimas en Sudamérica, donde les ofrecía trabajo como cuidadoras de personas adultas mayores.

Una vez que les mostraban cómo era el empleo y los beneficios que tendrían aceptando la oferta, las trasladaban a España.

Sin embargo, el ingreso de las víctimas era declarado como turismo. Cuando ya estaban en España las enviaban directamente a prostíbulos en Barcelona y Tarragona.

“Las captaban con falsas ofertas de trabajo como cuidadoras y las obligaban a prostituirse para saldar deudas de hasta 5.000 €”, indicaron las autoridades.

Las mujeres tenían que trabajar para poder pagar la deuda equivalente a poco más de 99 mil pesos mexicanos.

Escondían dinero en paredes

En el lugar donde ejecutaron el cateo, se logró la detención de 14 presuntos miembros de la organización en Barcelona y uno más en Tarragona. En total, han asegurado 116 mil 720 euros en efectivo, el cual incluso estaba escondido detrás de paredes.

También se encontraron pastillas de estimulación sexual, drogas y material relacionado con la explotación sexual. A lo anterior, se suma una llave de pugilato, un arma prohibida que se ajusta a la mano del usuario con la cual se emiten descargas eléctricas.

Las personas detenidas están acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución proactiva, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública. Su detención fue posible gracias a la denuncia de una víctima en diciembre de 2025.

EPP