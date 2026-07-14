Trump Desiste de Cobrar Peaje en Estrecho de Ormuz y Hace Anuncio

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, desistió de cobrar una tasa del 20% a la carga que transita por el estrecho de Ormuz, y en cambio anunció que países de Medio Oriente realizarán inversiones en la Unión Americana.

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos".

Así lo dijo el mandatario en la red Truth Social hoy, 14 de julio de 2026.

Lo anterior luego de que ayer había anunciado que EUA reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

Estrecho de Ormuz está abierto, afirma

En tanto, en su mensaje de hoy insistió en que "el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán", a cuyo liderazgo acusó de ser "mentiroso, violento y malicioso".

"Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní", dijo.

Irán no cederá “ni un ápice”

Mientras que este mismo martes, el Ejército iraní aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, luego de que Trump se proclamara el "guardián" de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

Desde la semana pasada, Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico, poniendo fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

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Bienes esenciales

Por otra parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, recordó que por el estrecho de Ormuz pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas, y expresó su alarma por las informaciones sobre su nuevo bloqueo.

"Se trata de una vía de comunicación vital de la que dependen millones de personas. Las interrupciones en el flujo de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales tienen graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias, tanto a escala regional como mundial", señaló Türk en una declaración distribuida por su oficina en Ginebra.

Además, consideró que la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán representan "un enorme revés" que profundiza la inestabilidad.

Con información de EFE.

SPB