Trump Desiste de Cobrar Peaje en Estrecho de Ormuz y Hace Anuncio

El presidente de Estados Unidos publica nuevo mensaje sobre el estrecho de Ormuz; da marcha atrás a tasa del 20% en la zona

Buques en el estrecho de Ormuz el 12 de julio de 2026. Foto: Reuters | ArchivoBuques en el estrecho de Ormuz el 12 de julio de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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Tras tensiones en el golfo Pérsico, Trump cancela peaje en Ormuz y busca inversiones de Medio Oriente. ONU alerta sobre impacto humanitario. Infórmate más.

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