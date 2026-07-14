Miles Despiden a Alí Jameneí tras Varios Días de Homenajes: Así Fue el Entierro del Ayatolá

Miles de personas participaron en ceremonias religiosas en Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad

Miles de personas se congregaron en Qom en una ceremonia dedicada al AyatoláMiles de personas se congregaron en Qom en una ceremonia dedicada al Ayatolá. Foto: Archivo | AP

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La procesión funeraria recorrió cinco ciudades de Irán e Irak durante siete días de homenajes al ayatolá Alí Jameneí

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