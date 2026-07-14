Miles Despiden a Alí Jameneí tras Varios Días de Homenajes: Así Fue el Entierro del Ayatolá

En Teherán, capital de Irán, concluyó una de las ceremonias fúnebres más multitudinarias de los últimos años tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Después de siete días de homenajes, el recorrido finalizó el 9 de julio, luego de visitar cinco ciudades de Irán e Irak.

Cientos de miles de iraníes e iraquíes acudieron a las distintas ceremonias para dar el último adiós al líder religioso, cuya muerte, de acuerdo con esta información, ocurrió el 28 de febrero de 2026, al inicio de la operación militar "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel, cuando su residencia en Teherán fue bombardeada.

El féretro recorrió algunos de los centros religiosos más importantes de la región

El programa funerario comenzó el 3 de julio y se extendió durante una semana. La procesión recorrió Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad, ciudades consideradas de gran relevancia religiosa para millones de fieles musulmanes. En cada una de las escalas, decenas de miles de personas salieron a las calles para expresar su duelo y rendir homenaje al exlíder supremo de Irán.

En Teherán, el féretro fue colocado en la Gran Mosala, el complejo religioso más grande de la capital iraní, donde miles de personas acudieron para despedirse del ayatolá. Posteriormente, la procesión se trasladó a Qom, una de las ciudades más sagradas de Irán y un importante centro de estudios islámicos.

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El 8 de julio, el cortejo cruzó hacia Irak para continuar los homenajes en Nayaf y Kerbala, dos de los lugares más importantes para el islam chiita. En ambas ciudades, miles de personas participaron en ceremonias religiosas y manifestaciones de duelo, reflejando la relevancia que tuvo Jameneí para una parte importante de la comunidad musulmana de la región.

Uno de los asistentes a las ceremonias en los santuarios sagrados de Kerbala fue Ali Haydar, quien expresó el sentimiento de pérdida que compartían numerosos participantes:

"Siento un gran dolor, sinceramente; hemos perdido a una persona irremplazable. Le pedimos a Dios Todopoderoso que tenga misericordia de él con su infinita misericordia."

Mashhad fue el destino final de la procesión y el lugar donde recibió sepultura

Las ceremonias concluyeron el 9 de julio con la llegada del féretro a Mashhad, ciudad natal del líder religioso. Miles de feligreses salieron a las calles para acompañar el último recorrido y expresar su tristeza durante el cierre del funeral.

Finalmente, el ayatolá fue enterrado en el Santuario del Imán Reza, considerado el sitio religioso más importante de Irán y uno de los lugares más sagrados del islam. El recinto recibe cada año a millones de peregrinos provenientes de distintos países, lo que lo convierte en uno de los centros de peregrinación más relevantes del mundo musulmán.

Con información de Erick Alcalá Robles.