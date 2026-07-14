Muere Gael Alejandro Gallina Ruiz, Estudiante de Preparatoria en Tijuana

Gael Alejandro Gallina Ruiz cursaba el segundo semestre de preparatoria y formaba parte de un equipo de fútbol americano

Fallece estudiante de preparatoria en TijuanaFoto: Facebook P.r.sports Network

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La comunidad de Tijuana está de luto por la muerte de Gael Alejandro Gallina Ruiz, estudiante de preparatoria y jugador de fútbol americano. CETYS Universidad envía sus condolencias.

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