Muere Gael Alejandro Gallina Ruiz, Estudiante de Preparatoria en Tijuana

La comunidad estudiantil de Tijuana se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Gael Alejandro Gallina Ruiz, alumno de segundo semestre de preparatoria e integrante de un equipo de fútbol americano.

La muerte del joven fue confirmada mediante una esquela difundida por CETYS Universidad Campus Tijuana, institución que expresó sus condolencias a la familia Gallina Ruiz por la pérdida.

Comunidad estudiantil lamenta muerte de Gael Gallina

De acuerdo con la información compartida por la institución educativa, Gael Alejandro cursaba el segundo semestre de preparatoria y formaba parte del equipo de fútbol americano.

A través de la publicación, la comunidad universitaria manifestó sus condolencias y envió un mensaje de solidaridad a familiares y seres queridos del estudiante.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento ni mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

APG