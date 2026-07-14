Localizan Restos Óseos en un Pozo de 17 Metros Durante Rastreo en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado localizó restos óseos en un pozo de 17.5 metros de profundidad en la colonia Las Ánimas, como parte de la investigación por la desaparición de una persona de 25 años.

Bomberos utilizaron equipo especializadoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Durante un rastreo en Chihuahua, se localizaron restos óseos en un pozo de 17.5 metros. La identidad y causas de muerte aún son un misterio. Sigue la investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Descubren restos óseos en pozo de 17 metros en Chihuahua