Localizan Restos Óseos en un Pozo de 17 Metros Durante Rastreo en Chihuahua

Una intensa movilización de la Fiscalía General del Estado, el Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se registró en la colonia Las Ánimas, en la ciudad de Chihuahua, tras el hallazgo de restos óseos durante un operativo de búsqueda.

De acuerdo con información preliminar, la intervención fue encabezada por agentes del área de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de una persona de aproximadamente 25 años de edad.

Los hechos condujeron a un predio ubicado cerca de la calle San Ramón, donde los investigadores localizaron un pozo de aproximadamente 17.5 metros de profundidad.

Ante las condiciones del sitio, fue necesaria la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos para llevar a cabo las maniobras de recuperación de los restos humanos.

Bomberos utilizaron equipo especializado para recuperar los restos

Los elementos de Bomberos implementaron un operativo con arneses y equipo de rescate vertical para descender al interior del pozo y extraer los restos óseos de manera segura.

Los restos fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General del Estado y posteriormente quedaron a disposición del Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios periciales y genéticos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona localizada ni las causas de la muerte, por lo que será el resultado de las pruebas forenses el que permita determinar si los restos corresponden a la persona desaparecida que dio origen a la investigación.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan para esclarecer el caso y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.