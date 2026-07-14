Incendio Consume Acumulación de Basura en Vialidad de Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez reportaron al 911 un incendio que consumía muebles, llantas y basura acumulados en una vialidad utilizada como tiradero.

Vecinos Denuncian Incendios ConstantesFoto: N+

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Vecinos de Ciudad Juárez despiertan por incendio en tiradero de basura. Con ayuda de la policía, sofocan las llamas. ¿Se resolverá este problema recurrente?

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