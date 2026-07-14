Incendio Consume Acumulación de Basura en Vialidad de Ciudad Juárez

La madrugada de este martes 14 de julio se registró un incendio a la orilla de una calle donde se acumulaba basura, en la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, fueron vecinos los que reportaron al 911 un incendio de llantas, muebles, colchones y maleza acumulados sobre la calle Olivia Espinoza de Bermúdez, en el cruce con Evangelina López, el cual generó una columna de humo que despertó a varios residentes de la colonia.

Policías Sofocaron las Llamas

Al lugar arribaron cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a bordo de la unidad 534, quienes, con apoyo de vecinos que proporcionaron cubetas con agua y palas, lograron sofocar el incendio, por lo que no fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Vecinos Denuncian Incendios Constantes

Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que se registra un incendio en ese punto, ya que, aseguran, la vialidad es utilizada como tiradero de basura. Además, indicaron que anteriormente realizaron el reporte correspondiente, pero hasta el momento no han recibido atención.