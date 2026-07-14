Policía Cibernética Busca Bloquear Números que se Usan para Fraudes en Ciudad Juárez

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mantiene acciones para ubicar y bloquear números telefónicos desde los que se envían mensajes fraudulentos a usuarios de telefonía celular con el objetivo de obtener datos bancarios e información personal.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que la mayoría de los números detectados tienen origen en el centro del país, por lo que se trabaja de manera coordinada con otras autoridades para frenar este tipo de fraudes.

El funcionario explicó que los responsables cambian constantemente de líneas telefónicas para continuar con los intentos de engaño, lo que complica su bloqueo definitivo.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información confidencial ni realizar pagos derivados de mensajes o llamadas sospechosas.

Autoridades advierten sobre falsas multas y cobranzas

Muñoz Morales señaló que uno de los métodos utilizados por los delincuentes consiste en enviar mensajes en los que aseguran que la persona tiene una supuesta infracción de tránsito, principalmente en carreteras o por faltas de carácter federal.

"Estamos tratando de ver cómo bloquearlos porque les bloqueamos un número y ya tienen otro; les bloqueamos ese y sacan otro. Entonces, la gente que no se deje engañar. El tema de las infracciones no se cobran de esa manera; no hay manera de cobrar una infracción así, y a la gente le sorprende más porque es una multa, según ellos, en una carretera o en un tema federal", explicó el secretario.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recomendó a la población verificar cualquier notificación directamente con las autoridades correspondientes, evitar compartir datos personales o bancarios mediante mensajes o llamadas telefónicas y reportar cualquier intento de fraude para contribuir a las investigaciones de la Policía Cibernética.