Policía Cibernética Busca Bloquear Números que se Usan para Fraudes en Ciudad Juárez

La Policía Cibernética de Ciudad Juárez busca bloquear números utilizados para enviar mensajes fraudulentos con los que delincuentes intentan obtener información bancaria y datos personales.

Autoridades advierten sobre falsas multas y cobranzasFoto: N+

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Cuidado con los mensajes de falsas multas. La Policía Cibernética de Ciudad Juárez advierte: no pagues ni des información personal. Infórmate y protégete.

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