Se Incendian Tres Vehículos y un Puesto de Comida en Ciudad Juárez

Se registró un incendio en calles de la colonia Carlos Castillo Peraza, el cual consumió tres vehículos y un puesto de comida.

Bomberos Controlaron el IncendioFoto: N+

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Vecinos de la colonia Carlos Castillo Peraza intentaron apagar un incendio que destruyó tres autos y un puesto de comida. Bomberos controlaron la situación.

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