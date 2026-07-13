Se Incendian Tres Vehículos y un Puesto de Comida en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 13 de julio se registró un incendio que afectó tres vehículos y un puesto de comida, ubicados en el cruce de las calles José Contreras Aguilera y María Teresa Rojas, en la colonia Carlos Castillo Peraza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones emitidas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 que tres automóviles y un puesto de comida se encontraban en llamas en el cruce mencionado.

Mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia, los habitantes intentaron sofocar el incendio utilizando cubetas con agua y mangueras.

Bomberos Controlaron el Incendio

Posteriormente, una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para realizar las labores correspondientes y extinguir el fuego, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaban la zona.

Esperan Resultados del Peritaje

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las primeras investigaciones. En el sitio señalaron que, por la forma en que se encontraban ubicados los vehículos, el incendio pudo haber sido provocado; sin embargo, indicaron que será el peritaje el que determine la causa del siniestro.