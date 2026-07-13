Hombre Resulta Lesionado Tras Riña en Ciudad Juárez; Responsables Huyeron

La noche del domingo 12 de julio se registró una riña entre tres hombres, en la que uno de ellos resultó gravemente lesionado en el cruce de la calle Ponce de León y la avenida 5 de Febrero, de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en el lugar, la víctima, identificada como José R., de 47 años de edad, se encontraba peleando con otros dos hombres cuando uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un objeto, provocándole una herida.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, por lo que vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Corporaciones Resguardaron la Escena

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban las primeras investigaciones.

Lesionado, Perdió el Conocimiento

Paramédicos de Urgencia Vital atendieron al hombre, quien presentaba abundante sangrado en el área del cráneo. Mientras recibía atención médica, perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de la víctima.