Hombre Resulta Lesionado Tras Riña en Ciudad Juárez; Responsables Huyeron

Un hombre resultó lesionado en la cabeza durante una riña registrada en calles de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

Lesionado, Perdió el ConocimientoFoto: N+

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José R., de 47 años, resultó gravemente herido en una riña en la colonia Chaveña. Los responsables escaparon. Conoce más sobre este caso.

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