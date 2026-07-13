Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 13 de Julio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosFoto: N+

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Conoce los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez hoy. Paso del Norte: 75 min, Córdova: 85 min. Planifica y cruza sin contratiempos. Más detalles aquí.

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