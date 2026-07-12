Localizan a un Adulto Mayor Sin Vida Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

El adulto mayor fue localizado en avanzado estado de descomposición y con un golpe en la cabeza; autoridades investigan las causas de su muerte.

El cuerpo estaba en estado de descomposiciónFoto: N+

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Autoridades en Ciudad Juárez investigan la muerte de un adulto mayor encontrado en avanzado estado de descomposición. ¿Qué ocurrió? Descúbrelo.

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