Localizan a un Adulto Mayor Sin Vida Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 12 de julio, un hombre de 65 años fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Del Charro y Melquiades Alanís, en la colonia Excelencia, en Ciudad Juárez.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911, luego de que la persona que le rentaba la vivienda acudiera al domicilio y encontrara al adulto mayor inconsciente dentro de una de las recámaras.

El Cuerpo Estaba en Estado de Descomposición

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba un golpe en la cabeza, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Más tarde, peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Investigan las Causas de la Muerte

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del adulto mayor ni las causas de su fallecimiento. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones y los estudios forenses, se determine si se trató de una muerte violenta o de otra causa.