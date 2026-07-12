Le Preden Fuego a Mujer y Fallece por Gravedad de Quemaduras en Juárez, Nuevo León

Pamela, de 25 años, murió la madrugada de este sábado luego de sufrir quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo tras ser atacada en la colonia Lomas del Sol.

Lugar donde encuentran a mujerFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo León enfrenta otro caso de violencia extrema: Pamela fallece tras ser atacada en una reunión. Las autoridades buscan a los culpables. Infórmate sobre este alarmante suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+