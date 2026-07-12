Le Preden Fuego a Mujer y Fallece por Gravedad de Quemaduras en Juárez, Nuevo León

La tarde del viernes 10 de julio, una joven identificada como Pamela, de 25 años, fue encontrada con quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo en calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima aún se encontraba con vida cuando fue localizada y logró proporcionar información sobre cómo ocurrieron los hechos, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Juárez, quienes le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de urgencia al Hospital General de Juárez. Sin embargo, durante la madrugada de este sábado la joven falleció a consecuencia de las graves quemaduras.

Acude a reunión y le prenden fuego

Las primeras líneas de investigación indican que Pamela había acudido a una reunión tras ser invitada por una persona que conoció a través de redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas y los presuntos responsables permanecen prófugos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer el ataque, identificar a quienes participaron y determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. El caso es atendido por agentes del Grupo Especializado en Feminicidios, bajo el protocolo correspondiente.

Con este crimen, Nuevo León suma un nuevo caso de violencia extrema contra una mujer. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2026 se habían registrado siete feminicidios en la entidad. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan a los responsables del ataque.