Ciclista Muere Arrastrado en Arroyo tras Fuertes Lluvias en Hermosillo

Luego de las intensas lluvias registradas la noche del sábado, un ciclista fue arrastrado en un arroyo del canal Lázaro Cárdenas en Hermosillo.

Ciclista Muere Arrastrado en Arroyo tras Fuertes Lluvias en HermosilloFoto: N+

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Fuertes lluvias en Hermosillo dejan un ciclista desaparecido. Equipos de rescate trabajan intensamente en el canal Lázaro Cárdenas. Descubre los detalles de esta búsqueda urgente.

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