Ciclista Muere Arrastrado en Arroyo tras Fuertes Lluvias en Hermosillo

Las fuertes lluvias registradas la noche del sábado en Hermosillo dejaron a un adulto mayor sin vida y un intenso operativo para localizarlo, ya que fue arrastrado por la corriente del canal Lázaro Cárdenas cuando circulaba en bicicleta, donde las labores de búsqueda se reanudaron desde las 5:00 de la mañana del domingo y se mantendrían hasta la tarde noche.

En el operativo participan elementos del Departamento de Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y Protección Civil, quienes realizan recorridos por aproximadamente 3.6 kilómetros del cauce, desde el bulevar Lázaro Cárdenas hasta las inmediaciones de Unión Fenosa.

El jefe del Grupo de Rescate Acuático de Bomberos de Hermosillo, Itzcóatl Villa, informó que durante las primeras horas del domingo los equipos de emergencia llegaron a un punto donde el arroyo deja de ser un cauce estrecho y se expande, formando acumulaciones de basura y ramas, por lo que concentran ahí las labores de búsqueda.

"Ya dimos con unas partes ahí donde el arroyo ya deja de ser arroyo y se expande, entonces ahí hay muchas rebalses de basura y ramas y todo y creemos que posiblemente a ese punto podría haber llegado".

Continúa operativo de búsqueda de ciclista arrastrado en arroyo

La búsqueda continúa con el despliegue iniciado la tarde del sábado, cuando el adulto mayor, a bordo de una bicicleta, cayó al arroyo que desemboca en el canal Lázaro Cárdenas y República de Belice, siendo arrastrado por la fuerte corriente provocada por las precipitaciones.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, las lluvias ocasionaron al menos 47 reportes de emergencia, principalmente por árboles caídos o en riesgo, corrientes de agua, cables suspendidos, postes dañados y otras afectaciones en distintos sectores de la ciudad.