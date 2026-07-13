Cae Rayo en Fiesta Religiosa en Toluca, Edomex; Hay 7 Lesionados Por Quemaduras

Al menos siete personas resultaron afectadas hoy domingo 12 de julio 2026 tras la caída de un rayo en las inmediaciones del cerro de Santiago Tlacotepec, en el municipio de Toluca, Estado de México, donde se realizaba una festividad religiosa.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cerca de la iglesia Cristo de la Montaña, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y servicios médicos para atender a los asistentes.

De acuerdo con el reporte, las siete personas recibieron atención en el lugar. Sin embargo, tres requirieron ser trasladadas a hospitales debido a que presentaban quemaduras de primer y segundo grado.

Dos de los lesionados fueron llevados a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que una tercera persona fue trasladada al Hospital Mónica Pretellini. Entre los pacientes hospitalizados se encuentra una mujer embarazada.

Cae Rayo en Fiesta Religiosa en Toluca, Edomex. Foto: N+

Al sitio acudieron cuatro ambulancias y una unidad de rescate del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), además de una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas.

Tras la valoración médica, se determinó que otras tres personas, entre ellas un menor de edad, no presentaban lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que fueron atendidas en el lugar.

Elementos de seguridad permanecieron en la zona para apoyar las labores de los cuerpos de emergencia y resguardar a los asistentes que se encontraban en la festividad religiosa.

El incidente ocurrió en medio de las tormentas registradas durante la tarde en el Valle de Toluca, donde las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica. Las autoridades recomendaron evitar permanecer en espacios abiertos, zonas elevadas, árboles y estructuras metálicas durante este tipo de fenómenos meteorológicos.