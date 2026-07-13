Cae Rayo en Fiesta Religiosa en Toluca, Edomex; Hay 7 Lesionados Por Quemaduras

Las siete personas recibieron atención en el lugar; sin embargo tres requirieron ser trasladadas a hospitales debido a que presentaban quemaduras

Cae Rayo en Fiesta Religiosa en Toluca, Edomex. Foto: N+Cae Rayo en Fiesta Religiosa en Toluca, Edomex. Foto: N+

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Rayo sorprende a asistentes de festividad en Toluca: 7 heridos, 3 hospitalizados. Emergencias y Cruz Roja en acción. Conoce más sobre este suceso.

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