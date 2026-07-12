Joven de 24 Años Fallece tras Ser Rescatado del Mar en Playa Hermosa, Ensenada

Un joven de 24 años de edad perdió la vida la tarde de este domingo luego de ser rescatado del mar en Playa Hermosa, a la altura del bulevar Costero y la calle Plinta, en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el reporte fue recibido alrededor de las 15:00 horas a través del C5, donde se alertaba sobre una persona con problemas para salir del agua.

Salvavidas intentaron reanimarlo

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron al joven tendido sobre la arena, mientras salvavidas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar

(RCP) para intentar salvarle la vida.

Minutos más tarde, paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y preservar la escena.

La Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo de las investigaciones y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso e identificar oficialmente a la víctima.

Información Patricia Lafarga

APG