Joven de 24 Años Fallece tras Ser Rescatado del Mar en Playa Hermosa, Ensenada

Paramédicos acudieron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su valoración

Joven de 24 Años Fallece Tras Ser Rescatado del Mar en Playa Hermosa, EnsenadaFoto: N+

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Tragedia en Playa Hermosa: un joven de 24 años fallece tras ser rescatado del mar. A pesar de los esfuerzos de salvavidas y paramédicos, no lograron reanimarlo. La FGE investiga el caso.

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