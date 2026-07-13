¿Cuándo Arranca la Liga MX? Horarios y Partidos de la Jornada 1 de Apertura 2026

A pocos días de que concluya la Copa del Mundo 2026, regresa la actividad de la Liga MX con la edición Apertura 2026. ¿A qué hora son los partidos y qué juegos habrá en la jornada 1? Te contamos.

Pero antes, te recordamos que este certamen estará marcado por la defensa de Cruz Azul de su título, que buscará refrendar su título obtenido el semestre pasado.

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¿Cuándo comienza el torneo de Apertura de la Liga MX 2026?

El Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio con el duelo inaugural entre el Club Necaxa y Atlante FC, mientras que los Xolos de Tijuana recibirán a Tigres UANL en el estadio Caliente.

La primera de las justas tendrá como escenario el estadio Victoria de Aguascalientes. Por su parte, el segundo tendrá a la expectativa al norte del país.

Para el viernes 17 de julio 2026, se tienen programados los siguientes juegos:

Atlético de San Luis vs Cruz Azul.

León vs Atlas FC.

FC Juárez vs Club Puebla.

Finalmente, el sábado se cierra la jornada con los siguientes duelos:

Pumas UNAM vs Pachuca.

Monterrey vs Santos Laguna.

Chivas vs Toluca.

Querétaro vs América.

¿A qué hora son los partidos de la jornada 1 de la Liga MX?

Los partidos del Apertura 2026 comenzarán el jueves 16 de julio en los siguientes horarios:

Necaxa vs Atlante FC: 19:00 horas.

Xolos vs Tigres: 21:00 horas.

Viernes 17 de Julio 2026:

Atlético de San Luis vs Cruz Azul: 19:00 horas.

Club León vs Atlas FC: 21:00 horas.

FC Juárez vs Club Puebla: 21:00 horas.

Sábado 18 de julio