¿Cuándo Arranca la Liga MX? Horarios y Partidos de la Jornada 1 de Apertura 2026

Conoce los partidos y horarios que dan inicio al torneo de Apertura 2026 de la Liga MX.

Partidos Liga MX en Apertura 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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