¿Quiénes Quedan en el Mundial 2026? Fecha y Hora para Ver los Cruces de la Semifinal

Los cruces han generado gran expectativa porque los 4 semifinalistas ya sido campeones en Mundiales anteriores; conoce los detalles

Kylian Mbappé. Quiénes Quedan en el Mundial 2026, selecciones que juegan las semifinales.¿Ya sabemos cómo quedaron las Semifinales del Mundial 2026? Te decimos qué equipos siguen con vida en el Mundial 2026. Foto: Reuters.

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