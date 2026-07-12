¿Quiénes Quedan en el Mundial 2026? Fecha y Hora para Ver los Cruces de la Semifinal

Tras un mes de emociones intensas, cada vez está más cerca el último partido del Mundial 2026. Y en N+ te decimos quiénes quedan en el camino por la Copa del Mundo, así como las fechas y hora para ver las Semifinales.

Los cruces han generado gran expectativa debido a que las cuatro selecciones que se enfrentan ya han sido campeonas del mundo en torneos anteriores de la FIFA.

Hay que recordar que sólo 4 de las 48 selecciones que iniciaron el Mundial 2026 han llegado hasta las Semifinales, etapa que se jugará esta semana en camino a la Final el próximo domingo 19 de julio de 2026, por lo que en una nota previa ya te dijimos dónde será.

El partido por el tercer puesto está calendarizado para el próximo sábado 18 de julio, es decir un día antes del último partido del torneo.

¿Quiénes quedan en el Mundial 2026? 4 Selecciones quieren alzar la Copa

Si no has podido darle seguimiento a los resultados de todos los partidos, y aún tienes dudas de qué países se disputan la Copa del Mundo, debes saber que son 4 selecciones las que siguen en este camino:

Argentina.

España.

Francia.

Inglaterra.

Aunque todo parece indicar que cada persona en el público ya ha elegido a su selección favorita para ganar la Final del Mundial.

¿Qué equipos están en las semifinales y cuándo se juegan?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, los dos juegos de semifinales están programados para el martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026.

Ambos se podrán disfrutar a través del Paquete ViX Pase Mundialista, así como por TV abierta en Canal 5 y TUDN.

Francia vs España se jugará el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas, Estados Unidos.

Mientras que el partido Inglaterra vs Argentina se jugará en el Estadio Atlanta, de Estados Unidos, el miércoles 15 de julio.

¿A qué hora son los partidos de Semifinales del Mundial 2026?

De no existir ningún contratiempo por el clima, los juegos seguirán los horarios previamente agendados por la FIFA.

Francia vs España: 13:00 horas.

Inglaterra vs Argentina: 13:00 horas.

Los equipos triunfadores de ambos encuentros disputarán la Final del Mundial 2026, mientras que aquellos que perdieron se jugarán el tercer lugar del torneo.

Dada la expectativa que se ha generado, figuras clave en el campo como Lionel Messi ya han dado algunas declaraciones respecto a los próximos partidos a disputar.

SARR