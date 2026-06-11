Mundial 2026 en ViX: ¿Cómo Contratar el Pase para Ver los Partidos? Precios de Paquetes

¿Te vas a perder alguno de los partidos de la Copa del Mundo?, mejor conoce cómo aplican los paquetes de ViX Premium y qué costo tienen durante junio 2026

Jugadores de la Selección Mexicana. Como contratar Vix Premium para Ver los Partidos, Lista de Precios¿Te vas a perder los partidos del Mundial 2026? Te decimos cuáles son los precios y cómo contratar tu cuenta de Vix Premium. Foto: Cuartocuro.

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