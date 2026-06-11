Mundial 2026 en ViX: ¿Cómo Contratar el Pase para Ver los Partidos? Precios de Paquetes

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y el anuncio del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) sobre la transmisión de los partidos, ¿estás dispuesto a perderte alguno?, en N+ te explicamos cómo contratar ViX Premium Pase Mundial para ver los más de 100 juegos rumbo a la Final.

La Copa del Mundo, que tiene como sede a Canadá, México y Estados Unidos, tendrá cómo protagonistas a las selecciones de 48 países, que entre sus jugadores tienen a estrellas veteranas consideradas entre los Mejores del Mundo, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

De hecho, para que puedas disfrutar de la inauguración y el Partido México vs Sudáfrica, debes saber que el Gobierno de México determinó suspender las actividades presenciales no esenciales en Ciudad de México, bajo el argumento de promover la Movilidad y Seguridad de los Asistentes al Evento. De hecho, en una nota previa te explicamos quiénes no tendrán Home Office este 11 de junio 2026.

Entonces, ¿cuáles son los Precios de los Paquetes de ViX Premium en 2026?

De acuerdo con la página oficial de ViX existen tres opciones de planes para disfrutar del Mundial 2026, que puedes contratar según el número de partidos que deseas ver y tu presupuesto.

De hecho, se habilitó un plan especial para la Copa del Mundo denominado ViX Premium Pase Mundial. A continuación hallarás la descripción de los partidos y sus costos.

Premium con Pase Mundial.

Precio: 999 pesos del Pase Mundial + 149 del Mes Premium.

¿Qué incluye? Los 104 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, así como Liga MX y más.

Sin Anuncios.

Descargas: En todos los dispositivos móviles.

Premium con Disney+.

Precio: Desde 199 pesos por mes.

¿Qué incluye? 32 Partidos del Mundial de la FIFA 2026, Liga MX, Acceso a Planes Disney+.

Descargas: En todos los dispositivos móviles.

Premium ViX.

Precio: 149 pesos por mes.

¿Qué incluye? 32 partidos de la Copa del Mundo 2026 y Liga MX.

Anuncios: No.

Descargas: En todos los dispositivos móviles.

¿Cómo contratar un Paquete ViX Premium para ver el Mundial 2026?

Entra a la página de ViX Premium.

Da clic en la pestaña "Comprar Pase Mundial".

Elige entre las 3 opciones de Plan ViX Premium (Premium con Pase Mundial, Premium con Disney+, Premium ViX).

Da clic en la opción "elegir Plan".

Selecciona un método de pago y comienza a disfrutar de los beneficios.

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El Mundial 2026 en 8 Datos

Tiene a 3 países como anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. Albergará a 48 selecciones que disputarán 104 partidos. Se divide en 12 grupos con 4 selecciones cada uno, de los cuáles avanzan los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares. Del total de partidos, la mayoría se harán en Estados Unidos, en esta nota te decimos cuántos se jugarán en México. México se confiere en el Primer País en albergar la Copa del Mundo en tres ocasiones diferentes (1970, 1986 y 2026). En esta edición habrá sólo 7 jugadores con 40 años o más, incluyendo a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Gilberto Mora, de la Selección Mexicana es el futbolista más joven de la Copa del Mundo con 17 años. El Estadio sede de Ciudad de México se convirtió en el primer recinto en albergar la inauguración de tres mundiales masculinos diferentes.

SARR