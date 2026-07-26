Deportes

Germán Berterame Retirado en Ambulancia por Fuerte Golpe en Partido del Inter Miami

El delantero nacionalizado mexicano, Germán Berterame, tuvo que ser retirado del campo en ambulancia luego de sufrir un golpe en la cabeza

Germán Berterame recibe atención médica durante un partido con el Inter MiamiFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+