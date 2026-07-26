Germán Berterame Retirado en Ambulancia por Fuerte Golpe en Partido del Inter Miami

Momentos de drama y tensión se vivieron este sábado 25 de julio durante el partido de la MLS entre Montreal e Inter Miami. Alrededor del minuto 70, el delantero mexicano Germán Berterame recibió un golpe en la cabeza al momento de buscar el balón en una acción aérea. En la caída, el atacante golpeó contra el césped y quedó noqueado.

Ante la imagen, compañeros y rivales solicitaron el ingreso inmediato del cuerpo médico, el cual llegó para auxiliar al futbolista. Luego de recibir atención sobre el terreno de juego, Berterame tuvo que ser trasladado en ambulancia para ser revisado en un hospital. De momento el Inter Miami no ha emitido un comunicado oficial ofreciendo detalles sobre la salud del ex jugador de Rayados de Monterrey.

Germán Berterame anotó minutos antes de salir lastimado, a través de un penalti. Además, en la acción en la que abandonó el campo, el árbitro señaló otra pena máxima en favor de su equipo y fue el delantero uruguayo, Luis Suárez, quien convirtió el gol y dedicó la anotación al mexicano.

"Está bien, está consciente", DT de Inter Miami sobre Berterame

Luego del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, habló sobre el incidente en el que Germán Berterame salió lesionado. "Ha sido un golpe muy muy duro, lo que pasó con Germán en el salto. Bueno, obvio que hay un codazo que por eso cobra penal", explicó el entrenador, quien mencionó la posibilidad de que al momento de caer al césped, el delantero mexicano estuviera ya inconsciente. Sin embargo, el DT aseguró que Berterame se encuentra bien.

"Gracias a Dios, hoy en estos momentos se te recuperando bien y está consciente. Está en conocimiento de todo y está tranquilao. Lo más importante es que él esté bien y que está bien".

🎙️Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

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