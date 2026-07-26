Deportes

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va México Hoy?

México encabeza el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con 18 medallas tras triunfos en remo, aguas abiertas, tiro con arco, taekwondo y bádminton este sábado

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va México Hoy?Foto: Conade

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