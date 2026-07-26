Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va México Hoy?

La delegación mexicana se colocó en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sábado, con siete medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce, para un total de 18 preseas, de acuerdo con el sitio de resultados de la justa, que se disputa en República Dominicana.

Así va el medallero general

México: 7 oro, 5 plata, 6 bronce (18 en total).

Cuba: 4 oro, 0 plata, 4 bronce (8 en total).

Venezuela: 2 oro, 1 plata, 3 bronce (6 en total).

Colombia: 1 oro, 3 plata, 1 bronce (5 en total).

República Dominicana y Guatemala: 1 oro, 2 plata, 2 bronce cada una (5 en total).

Remo abre la cosecha de oro para México

Melissa Márquez y Aylin Ibarra consiguieron la primera medalla mexicana de estos juegos al ganar el oro en la prueba de doble remo corto ligero, disputada a una distancia de 2000 metros en la Presa de Rincón, ubicada en el municipio de Jima Abajo, provincia de La Vega, en la región del Cibao, a 80 kilómetros de la capital Santo Domingo.

La dupla mexicana cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 7:22:51 minutos. Venezuela obtuvo la plata con 7:32:78 minutos y Cuba el bronce con 7:36:59 minutos.

Paulo Strehlke lidera cuatro medallas en aguas abiertas

La selección mexicana de aguas abiertas obtuvo cuatro medallas en la prueba de 10 kilómetros, disputada en Sans Soucí, Santo Domingo Este.

En la rama varonil, Paulo Strehlke Delgado, quien compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, se proclamó campeón con un tiempo de 2:02:34.0. El costarricense Jeison Rojas obtuvo la plata, mientras que el jalisciense Diego Obele Cisneros logró el bronce con 2:05:07.0.

En la rama femenil, la venezolana Paola Pérez ganó el oro. Yuritzi Salgado González obtuvo la plata con un tiempo de 2:18:44.0 y Dalia Berenice Moreno Velasco el bronce con 2:18:48.0.

Tiro con arco recurvo suma dos oros por equipos

Los equipos mexicanos de tiro con arco recurvo, femenil y varonil, ganaron el oro por equipos frente a Colombia en ambas finales.

En la rama femenil, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia vencieron 5-1 a la escuadra colombiana, resultado que además les dio el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. En la rama varonil, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla se impusieron 5-3 también ante Colombia.

"Fue un partido cerrado porque las colombianas son un gran equipo con mucho nivel, al final nosotras hicimos nuestro trabajo, nos concentramos para lograr el objetivo", dijo Alejandra Valencia.

Taekwondo poomsae cierra con dos oros y una plata

Cecilia Lee y William Arroyo ganaron el oro en la modalidad mixta freestyle del taekwondo poomsae con un puntaje de 8.680. La plata fue para Guatemala con 8.400 y el bronce para Puerto Rico con 8.280.

México concluyó su participación en poomsae con tres medallas: el oro en pareja mixta freestyle, el oro en individual varonil tradicional con William de Jesús Arroyo Reyes y la plata en individual femenil tradicional con Seo Hyun Cecilia Lee Kim. El siguiente compromiso para Lee y Arroyo será el Campeonato Mundial de la disciplina, que se realizará del 14 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur.

"Estoy muy contenta por cerrar mi participación en estos juegos con esta medalla de oro y porque ya son 12 años trabajando con William y los resultados se notan; estoy muy feliz por los resultados que tuve. Este es un deporte que tienes que hacer perfecto; no hay golpes, pero se requiere de mucha preparación para hacer ejecuciones muy limpias, se requiere de mucha exigencia", compartió Cecilia Lee.

Bádminton consigue el oro invicto en equipo mixto

El equipo mixto de bádminton, dirigido por el entrenador Antonio Oceguera, ganó el oro tras vencer 3-0 a Guatemala en la final. El equipo mexicano llegó a la final sin derrotas, tras superar previamente a República Dominicana, Cuba, El Salvador y Colombia.

En la final, la dupla mixta de Luis Montoya y Miriam Rodríguez venció 2-0 a Christopher Martínez y Diana Corleto; en individuales, Job Castillo superó 2-1 a Kevin Cordón y Vanesa García ganó 2-0 a Nikté Sotomayor. Con esos tres resultados no fue necesario disputar los partidos de dobles varonil y femenil.

El equipo mexicano estuvo integrado por Job Castillo, Luis Montoya, Armando Gaitán, Juan Torres, Miriam Rodríguez, Romina Fregoso, Vanesa García y Vanessa Villalobos, que continuará su actividad este lunes 26 de julio con la ronda individual en ambas ramas.

Judo aporta plata y bronce con Robin Jara y Paulina Martínez

Robin Jara obtuvo la medalla de plata en la categoría de -66 kilogramos, tras perder la final ante el cubano Orlando Polanco. Paulina Martínez ganó el bronce en -52 kilogramos, luego de superar en repechaje a la venezolana Wendy Golu en el combate por esa medalla.

Ciclismo de ruta suma plata con Sara Roel

Sara Roel, representante del estado de Guanajuato, obtuvo la medalla de plata en la prueba contrarreloj femenil de ciclismo de ruta, con un tiempo de 40:33.53 minutos. El oro de la prueba fue para Cuba y el bronce para Trinidad y Tobago, de acuerdo con la publicación de CONADE en X; el material disponible no incluye los nombres de las atletas que obtuvieron esas medallas.

Polo acuático logra el bronce en la rama varonil

El equipo mexicano varonil de polo acuático obtuvo la medalla de bronce al vencer 17-13 a Cuba, según informó CONADE en su cuenta de X.

CT