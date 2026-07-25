Sheinbaum Celebra Desempeñó de Isaac del Toro en Tour de Francia Tras Asegurar Lugar en Podio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la histórica actuación del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien aseguró un lugar en el podio del Tour de Francia 2026.

Luego de su participación en la Etapa 20 del certamen, también conocida como 'Etapa Reina', el mexicano terminó en quinto lugar, manteniendo su tercera posición en la clasificación general, de cara a la última fase, donde es casi nulo el movimiento en los resultados, y ha logrado entrar al podio.

Este logro deportivo cobra el valor de histórico, pues un conacional nunca ha logrado esta posición en la competencia, valorada como la más antigua y prestigiosa del mundo.

Además, termina con la sequía de los mexicanos en el certamen, pues desde hace casi 30 años no había uno en competencia y entre los años 80 y 90 no se lograban primeros lugares en etapas: Raúl Alcalá ganó dos, una en 1989 y otra en 1990, y conquistó el maillot blanco de jóvenes en 1987.

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Sheinbaum celebra resultados de Del Toro

La felicitación de la titular del Ejecutivo federal de este sábado no es la primera, pues en junio de 2025 destacó la histórica participación de Del Toro Romero en el Giro de Italia.

"Primero, felicitarle, es una hazaña; tiene 21 años, nunca un mexicano había estado en esta posición. Además, escuché sus declaraciones; es un joven muy echado para adelante, un ejemplo para las y los jóvenes de México", dijo la mandataria en esa ocasión.

La última etapa (21) del Tour de Francia 2026 se disputa este domingo 26 de julio con un recorrido recortado a 89 kilómetros en París debido a la reasignación de seguridad por los incendios en el sur de Francia.