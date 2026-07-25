Deportes

Sheinbaum Celebra Desempeñó de Isaac del Toro en Tour de Francia Tras Asegurar Lugar en Podio

La presidenta felicitó a "El Torito" por su desempeño en su primera participación en el Tour de Francia 2026.

Sheinbaum felicita a Isaac del ToroIsaac del Toro se mantiene en la posición 3 de la clasificación del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters
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