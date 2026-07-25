Desaparecidos

Marchan y Pegan Boletines de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de Puebla

Integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos recorrieron el Boulevard 5 de Mayo desde la Fiscalía hasta el Centro de Convenciones.

Marcha Boletines Búsqueda Personas Desaparecidas Pegados Boulevard 5 de Mayo PueblaColectivo Voz de los Desaparecidos Marcha por el Boulevard 5 de Mayo de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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El colectivo Voz de los Desaparecidos pega boletines de búsqueda en Puebla. Luchan contra el olvido y piden acción urgente para encontrar a los desaparecidos.

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