Marchan y Pegan Boletines de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de Puebla

La mañana de este sábado 25 de julio de 2026 integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos marcharon por el Boulevard 5 de Mayo de la ciudad de Puebla con el objetivo de visibilizar esta lucha.

Los manifestantes crearon pegatinas con los boletines de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad poblana y las pegaron en mobiliario urbano desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta el Centro de Convenciones.

Marchan y pegan boletines de búsqueda en el Boulevard 5 de Mayo de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 10:00 horas de este sábado que integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos se congregaron en las instalaciones de la FGE Puebla para iniciar una movilización.

Amigos y familiares se sumaron a esta actividad donde sacaron boletines de búsqueda impresos como pegatinas y las colocaron en las fachadas, postes y mobiliario urbano del Boulevard 5 de mayo.

La actividad tardó algunas horas, finalizando en inmediaciones del Centro de Convenciones donde solicitaron a las autoridades mejores estrategias para localizar a las personas desaparecidas en el estado de Puebla.

Colectivo Voz de los Desaparecidos registra más de tres mil personas desaparecidas en Puebla

De acuerdo con María Luisa Núñez Barojas, líder del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, señaló que además de visibilizar las desapariciones, esta actividad simboliza una lucha contra el olvido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiar de Maricela Ruiz Revela Presuntas Amenazas tras su Desaparición en Puebla

Los integrantes de dicha organización tienen registradas a más de tres mil personas desaparecidas en la entidad poblana, y argumentan que el número puede ser mayor ya que no se han contabilizado los casos que no fueron denunciados.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ