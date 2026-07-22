Hoy Cumple 30 Años de Edad Guillermo Raúl: El Joven Motociclista Desapareció en 2023

Este miércoles 22 de julio la familia López Escobedo recuerda con nostalgia y desesperación a Guillermo Raúl, el hombre que hoy cumple 30 años de edad, pero que desde 2023 se encuentra en calidad de desaparecido.

Su madre Aletheia López publicó fotografías de cuando Raúl López era un bebé, para honrar su vida y enviar un nuevo mensaje de esperanza por su ansiado regreso a casa.

¿Quién es Guillermo Raúl López Escobedo?

El hombre que tenía 27 años el día de su desaparición, había acudido al domicilio de un conocido suyo, identificado como Ulises "N" quien a la postre se sabría, que sería el autor intelectual de su no localización.

Hasta la fecha, son dos personas las detenidas por el caso de desaparición Guillermo Raúl; la segunda detención corresponde a un sujeto identificado como Gerardo "N" que fue identificado como al menos uno de los autores materiales de haberlo agredido con arma de fuego, la noche que desapareció.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Salió en Moto de Casa de un Amigo y Está Desaparecido

Esa noche del 28 de diciembre de 2023 fue la última vez que el joven tuvo contacto con su familia, y desde entonces el caso no se ha resulto.

Continúan los trabajos de búsqueda de Raúl, desaparecido en Amozoc en 2025

En días recientes se realizaron nuevos trabajos de búsqueda en un pozo donde se presume que podría estar el cuerpo del joven, en la zona de Amozoc, Puebla.

Los trabajos se ejecutaron por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Para ello, se gestionó durante meses que con maquinaria de construcción se lograra la revisión a fondo del sitio.

Se sabe que para descender más de 20 metros de profundidad, el equipo de rescate necesita tanque de oxígeno para poder respirar durante la extracción de escombro.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR