Desaparecidos

Hoy Cumple 30 Años de Edad Guillermo Raúl: El Joven Motociclista Desapareció en 2023

El joven visitó el domicilio de un amigo al que le iba a vender una computadora, y desde entonces no ha regresado con su familia.

El joven junto con su vehículo y pertenencias no han sido localizados.El joven junto con su vehículo y pertenencias no han sido localizados. Foto: Facebook Aletheia López

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Hoy recordamos a Guillermo Raúl, desaparecido en 2023. Su madre comparte fotos con esperanza. ¿Qué se sabe de los detenidos y las recientes búsquedas en Amozoc? Descubre más sobre este caso.

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