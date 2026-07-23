Epidemia de Ébola Supera las Mil Muertes: “Se Expande Más Rápido que Cualquier Brote Previo”

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda ya suma más de mil muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que el brote ha avanzado más rápido de lo previsto.

Se han confirmado 2 mil 473 casos en la República Democrática del Congo.

En la vecina Uganda se han registrado 20 casos y dos fallecimientos.

Brote de ébola en África central suma casi 2 mil 500 contagios

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud informó que la epidemia de ébola suma 2 mil 473 casos confirmados en la República Democrática del Congo. De estos casos, 999 personas han fallecidos.

Por su parte, en Uganda se ha confirmado 20 contagios del virus, así como dos muertes. El decimoséptimo brote registrado de ébola, desde el descubrimiento del virus en el siglo XX, fue declarado el 15 de mayo. La mayor parte de los casos se han concentrado en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo.

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El virus, que se contagia a través de fluidos corporales, también ha sido detectado en otras cuatro provincias del país africano. Por su parte, Uganda afirma que la mayoría de los casos registrados corresponden ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera hacia su país y que no han registrado nuevos casos en tres semanas.

OMS señala que el brote avanza a gran velocidad

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió la semana pasada en conferencia de prensa que el brote “se ha expandido más rápido que cualquier otro previo”.

A pesar de que se ha intensificado la respuesta, así como la presencia internacional en la zona, el funcionario Thierno Balde admitió que “el brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día”.

La actual epidemia de ébola ha podido avanzar gracias a dos factores: por un lado, la variante Bundibugyo del virus del ébola no cuenta con una vacuna o un medicamento que combata la infección.

En este momento en la República Democrática del Congo se lleva una prueba clínica con dos tratamientos experimentales: el coctel de anticuerpos artificiales MBP134 y el antiviral remdesivir, que fue útil durante la pandemia de covid. Además, se están realizando pruebas para una posible vacuna, según ha informado la OMS.

Por el otro lado, la provincia de Ituri padece una gran inestabilidad social debido a los conflictos armados. A la violencia, se debe sumar la desconfianza de la población hacia las autoridades y los trabajadores sanitarios, lo que dificulta que se corten las cadenas de transmisión.

Síntomas del ébola

Los síntomas del ébola suelen aparecer hasta 21 días después del contagio. Entre ellos destacan fiebre repentina, dolores en músculos y articulaciones y fuertes dolores de cabeza.

En una segunda etapa, aparece una fiebre hemorrágica. En este momento, el virus ha afectado al sistema de coagulación del cuerpo. En la piel aparecen moretones y pueden ocurrir hemorragias internas. En este estadio, la mortalidad del ébola ronda el 50%.

Con información de Reuters y AFP