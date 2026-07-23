Internacional

Epidemia de Ébola Supera las Mil Muertes: “Se Expande Más Rápido que Cualquier Brote Previo”

La actual epidemia de ébola superó las mil muertes en la República Democrática del Congo y Uganda; la OMS reconoció que el brote avanza más rápido de lo previsto

Trabajadores sanitarios atienden caso de ébolaMás de mil muertes por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Foto: Reuters
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