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Alejandro Zendejas Puede Ser Baja en el América: ¿A Dónde Se Irá el Jugador de Las Aguilas?

El mercado de fichajes de verano sigue haciendo ruido y ahora el nombre de Alejandro Zendejas suena para dejar de vestir la playera de las Águilas. Estos son los detalles

Alejandro Zendejas es baja en el América en el arranque del Torneo Apertyra 2026Alejandro Zendejas es baja en el América en el arranque del Torneo Apertyra 2026: Foto: Getty Images

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A sus 28 años, Zendejas, tras el Mundial 2026, podría cambiar de equipo. América perdería a un pilar ofensivo. ¿Qué clubes lo buscan? Entérate aquí.

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