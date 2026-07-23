Alejandro Zendejas Puede Ser Baja en el América: ¿A Dónde Se Irá el Jugador de Las Aguilas?

Aunque aún no ve acción con el América en el Torneo Apertura 2026, el delantero Alejandro Zendejas ha llamado la atención de otros clubes y puede cambiar de plumaje en este mercado de verano. Esto es lo que sabemos.

Por el momento, Alex Zendejas se recupera de un procedimiento quirúrgico al que fue sometido para mejorar su rodilla. Y aunque se anunció que en unas semanas estará de regreso para ponerse a las órdenes del entrenador Guillermo Almada, puede ser que vuelva sólo para despedirse.

A sus 28 años de edad, Zendejas atraviesa un gran momento. Recién estuvo en el Mundial 2026 con la Selección de Estados Unidos y aunque jugó pocos minutos, es un futbolista muy valorado.

Alejandro Zendejas Saavedra fue pieza clave en el esquema ofensivo del América para lograr el tricampeonato de la Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Por ello es que sería una baja sensible si es que se confirma su traspaso este verano. Medios especializados han señalado en las últimas horas que Zendejas puede llegar a la Major League Soccer (MLS).

Aunque no se han mencionado nombres de clubes interesados, ha trascendido que son al menos dos. Uno de ellos sería el Dallas Football Club, que lo quiere de regreso. Con “Los Toros” debutó como profesional en el 2015, para luego vestir la playera de Chivas, Necaxa y América en la Liga MX.

América confirma baja de Zendejas: Esto es lo que sabemos

Hace unos días el club América dio a conocer a través de sus redes sociales la baja de Zendejas, porque se sometió a una intervención quirúrgica: "El club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución".

La limpieza articular es un procedimiento quirúrgico ambulatorio y poco invasivo, realizado mediante artroscopia. Consiste en introducir un suero para limpiar la articulación y eliminar fragmentos de cartílago o el tejido inflamado que suele causar dolor o limitar el movimiento de la rodilla.

Aunque no se especificó cuánto tiempo estará fuera de circulación el futbolista, el tiempo aproximado de recuperación es de 4 a 6 semanas. Es decir, que Zendejas no podrá regresar a las canchas en al menos un mes.

Con información de N+