Jenni Hermoso se Va de Tigres Femenil: ¿Cuál Será el Nuevo Equipo de la Futbolista Española?

Luego de cuatro años en el futbol mexicano, la futbolista española Jenni Hermoso busca un nuevo destino. La campeona del Mundial Femenino 2023 con España es actualmente jugadora de Tigres, pero quiere volver a su país. Esto es lo que sabemos.

A sus 36 años de edad, Jennifer Hermoso Fuentes sabe que el adiós está cerca y por ello analiza retirarse con la camiseta que la vio nacer como profesional en su natal España.

Luego de triunfar en el París SG y el Barcelona, Jenni llegó a México en junio del 2022 para vestir la camiseta del Pachuca femenil. Con las Diosas del Viento estuvo año y medio, antes de firmar con Tigres en enero del 2024.

Con el equipo femenino de la UANL logró el título del Torneo Apertura 2025, luego de vencer 4-3 al América. Con ello logró coronarse en la Liga MX, luego de tres intentos.

Y es que Hermoso perdió ante el América su primera final, en el Clausura 2023, cuando jugaba para el Pachuca. Luego, en el Apertura 2024 sumó su segundo revés ante las Rayadas en tanda de penales. Pero un año después, en el Apertura 2025, por fin se coronó.

¿Cuándo llegó Jennifer Hermoso a la Liga MX femenil?

En su momento, en junio del 2022, fue el fichaje bomba de la Liga MX Femenil: justo cuando la española firmó contrato con el Pachuca, proveniente del Barcelona español.

Un año después, Jennifer Hermoso fue campeona en el Mundial Femenil que se jugó en Australia y Nueva Zelanda. Con España ganó la final ante Inglaterra gracias a un gol de la capitana Olga Carmona. En esa Copa del Mundo, Hermoso ganó también el Balón de Plata, ya que el de Oro fue para su compañera Aitana Bonmatí.

Jenni Hermoso estuvo recientemente en el Mundial 2026 para trabajar como analista en TUDN, así que ahora mismo disfruta de unos días de vacaciones antes de anunciar cuál será su futuro inmediato.

Medios especializados aseguran que ya le hizo saber a la directiva de Tigres de la UANL que su deseo es regresar a España para finalizar su carrera con el Atlético de Madrid, el equipo con el que debutó como profesional en el 2004. Así que luego de 22 años volverá a sus orígenes.

Con información de N+