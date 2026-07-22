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Jenni Hermoso se Va de Tigres Femenil: ¿Cuál Será el Nuevo Equipo de la Futbolista Española?

La futbolista Jenni Hermoso ya piensa en el retiro y no será con la camiseta de Tigres. Esto es lo que sabemos

Jennifer Hermoso ha portado las playeras de Pachuca y Tigres en la Liga MX femenilJennifer Hermoso ha portado las playeras de Pachuca y Tigres en la Liga MX femenil. Foto: Reuters

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Jenni Hermoso deja Tigres para volver a España. La campeona del Mundial 2023 busca un nuevo equipo Descubre más sobre su trayectoria y futuro.

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