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Accidente de Aviación: ¿Qué Pasó con el Pan Am Clipper Endeavor? Así Fue Hallado en Puerto Rico

El vuelo 526A de Pan Am despegó del aeropuerto de San Juan-Isla Grande, Puerto Rico, con destino a Nueva York, Estados Unidos

Accidente aéreo Pan AmAP

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El vuelo 526A de Pan Am se estrelló dejando 52 muertos. Hoy, partes del avión fueron halladas en el océano. Así cambió la seguridad aérea en el mundo

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