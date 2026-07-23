Accidente de Aviación: ¿Qué Pasó con el Pan Am Clipper Endeavor? Así Fue Hallado en Puerto Rico

El vuelo 526A de Pan American World Airways , un avión Clipper Endeavor Douglas DC-4 , que despegó del aeropuerto de San Juan-Isla Grande, Puerto Rico, con destino a Nueva York, Estados Unidos, se desplomó a los pocos minutos de su despegue.

Con 64 pasajeros a bordo y 5 tripulantes, el avión se estrelló en el océano frente a las costas de Puerto Rico, tras el trágico accidente, 52 personas murieron, solo 17 sobrevivieron, mientras que 39 cuerpos nunca fueron recuperados.

Hoy, 74 años después de uno de los peores accidentes que sentó precedente en la seguridad aérea, equipos de búsqueda especializados encontraron partes del avión tipo Douglas DC-4.

Un dron robótico con sonar localizó el fuselaje y la cola a 600 metros de profundidad.

AP

Esto dio paso a las indicaciones de seguridad para los pasajeros que se dan en los vuelos comerciales de la actualidad, así como mejoras en los procedimientos de evacuación y nuevos protocolos de emergencia para vuelos sobre el mar.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo?

El accidente aéreo se registró el 11 de abril de 1952, cuando le fallaron dos motores al avión poco después de haber despegado. Según los sobrevivientes, los pasajeros no pudieron encontrar los chalecos salvavidas, mientras que la tripulación tampoco pudo auxiliarlos.

El vuelo 526A de Pan Am , un Douglas DC-4 , despegó del aeropuerto de San Juan-Isla Grande , Puerto Rico con destino al aeropuerto internacional de Idlewild , Nueva York.

Tan solo 9 minutos del despegue, la aeronave amerizó a 18 kilómetros del aeropuerto de San Juan. En tan solo 3 minutos se hundió.

De acuerdo con AP, el hallazgo de estos restos podría ofrecer nuevas esperanzas a las familias que perdieron a sus seres queridos en otros accidentes marítimos, como el del vuelo 370 de Malaysia Airlines , que desapareció hace 12 años con 269 personas a bordo.