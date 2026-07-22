Muere Una Persona en Explosión de Polvorín en Chalco; Esto Ocurrió Hoy en el Edomex

Una explosión registrada la tarde de este miércoles en un polvorín ubicado en la localidad de San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México, dejó como saldo una persona muerta.

El hecho ocurrió a un costado de la carretera federal Cuautla-México, cerca del cruce con la avenida Cuauhtémoc-Oriente, en una zona boscosa de terracería ubicada a unos 200 o 300 metros de la vía.

Al sitio llegaron policías estatales, la Cruz Roja Mexicana y fuerzas federales, que resguardaron el área. Una camioneta arribó posteriormente para el retiro del cuerpo, y familiares de la víctima también se presentaron en la zona.

A un costado del punto de la explosión se ubica un local en el que, de acuerdo con información recabada en el sitio, se venden fuegos artificiales, cohetes y toritos. El establecimiento forma parte de las investigaciones que se realizan para esclarecer el hecho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explosión de Polvorín en Chalco: Reportan Un Muerto a Orillas de Carretera México-Cuautla

Lo que se sabe hasta el momento

Explosión en un polvorín de San Gregorio Cuautzingo, Chalco, Edomex.

Saldo: una persona fallecida; el cuerpo ya fue retirado de la zona.

Ubicación: a un costado de la carretera federal Cuautla-México, cerca del cruce con avenida Cuauhtémoc-Oriente, en terreno boscoso de terracería.

En el lugar hay policía estatal, Cruz Roja Mexicana y fuerzas federales.

Se investiga un local cercano que vendía fuegos artificiales, cohetes y toritos.

CT