Accidentes

Muere Una Persona en Explosión de Polvorín en Chalco; Esto Ocurrió Hoy en el Edomex

Una explosión en un polvorín de San Gregorio Cuautzingo, en Chalco, Estado de México, dejó una persona muerta cerca de la carretera Cuautla-México

Muere Una Persona en Explosión de Polvorín en Chalco; Esto Ocurrió Hoy en el EdomexFoto: N+

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Explosión en Chalco: Una persona muere en polvorín del Edomex