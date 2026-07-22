Accidentes

Fuerte Incendio Hoy en Fábrica de Pesquería, Nuevo León; Hay 3 Heridos y Un Desaparecido

Un incendio registrado la tarde de este miércoles en una fábrica ubicada en el municipio de Pesquería provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de rescate.

Humo por incendo en fábricaEl incendio generó una intensa columna de humo sobre la fábrica. Foto: PC Nuevo León

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Incendio en Pesquería: Protección Civil de Nuevo León en acción tras fuego en fábrica. El siniestro comenzó en una línea de tráileres. No se han reportado heridos. Información en desarrollo.

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