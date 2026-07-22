Fuerte Incendio Hoy en Fábrica de Pesquería, Nuevo León; Hay 3 Heridos y Un Desaparecido

Un intenso incendio movilizó la tarde de este miércoles 22 de julio a cuerpos de emergencia de Nuevo León tras registrarse en una pensión de tráileres y un almacén donde se almacenaba combustible, ubicado sobre la carretera Dulces Nombres, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, el siniestro provocó enormes columnas de humo negro visibles desde distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, además de explosiones ocasionadas por el material inflamable que se encontraba en el lugar. Testigos señalaron que las llamas alcanzaron varios metros de altura durante los momentos más críticos del incendio.

En las labores participan elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil estatal y de los municipios de Pesquería, Monterrey, Marín, Juárez y Cadereyta, además de personal de Fuerza Civil, Policía de Pesquería, la Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje y la Secretaría de Salud, quienes mantienen un operativo conjunto para controlar la emergencia.

Hay un trabajador desaparecido

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, informó que tres trabajadores resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 67, en Apodaca, para recibir atención médica. Asimismo, confirmó que otro empleado permanece desaparecido, por lo que las labores de búsqueda continúan una vez que las condiciones lo permitan.

"Al momento, el reporte que tenemos son tres personas lesionadas y trasladadas. Otra persona más se encuentra desaparecida. Estamos trabajando primero en controlar el incendio para posteriormente sofocarlo y enfriar el área", señaló el funcionario.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron talleres y negocios cercanos debido a la intensa cortina de humo y al riesgo de intoxicación para trabajadores y habitantes de la zona. Además, la circulación sobre la carretera Dulces Nombres permanece restringida, ya que la visibilidad se ha visto afectada por el humo.

Aunque el fuego continúa activo, Protección Civil informó que las llamas permanecen confinadas al predio donde inició el incendio y, hasta el momento, no existe riesgo de que se propaguen a empresas, ranchos o quintas ubicadas en los alrededores. Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán investigadas una vez que la emergencia quede completamente controlada.