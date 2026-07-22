Incendio en Granja Avícola Moviliza a Cuerpos de Emergencias en la Carretera Fortín-Huatusco

La tarde de este miércoles 22 de julio se dio a conocer que se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido a que fue reportado un incendio en una granja avícola localizada sobre la carretera Fortín-Huatusco.

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Los hechos se registraron a la altura de la comunidad Monte Sala, sitio al que los elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron para llevar a cabo las labores de sofocamiento de las llamas y, después de varios minutos, se logró contener la emergencia.

Se dio a conocer que se llevó a cabo la evacuación de personas y hasta el momento no hay reporte por parte de los cuerpos de emergencias en el que se informe sobre heridos o algún traslado a centros hospitalarios con relación a dicha emergencia.

Cabe destacar que en la zona donde se registraron los hechos se reportó tráfico lento, esto debido a las labores de sofocamiento de las llamas llevadas a cabo por los cuerpos de auxilio.

Explosión de tanque de gas deja a una mujer y un menor heridos en Nanchital, Veracruz

En Nanchital, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, durante la mañana de este miércoles 22 de julio, se reportó que una mujer y un menor de edad resultaron con graves quemaduras luego de la explosión de un tanque por presunto acumulamiento de gas.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Lázaro Cárdenas de dicho municipio y, de acuerdo con lo reportado, los habitantes, al escuchar la explosión, acudieron al domicilio para brindar el apoyo a la familia que sufrió dichas afectaciones.

Minutos después de la emergencia, acudieron elementos de Protección Civil, así como bomberos del municipio de Nanchital. Se informó que el accidente dejó daños en inmuebles aledaños, por lo que se realizó una inspección en la zona para evaluar las afectaciones y descartar riesgos adicionales.