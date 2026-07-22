Accidentes

Incendio en Granja Avícola Moviliza a Cuerpos de Emergencias en la Carretera Fortín-Huatusco

Un incendio registrado en una granja avícola localizada sobre la carretera Huatusco-Fortín provocó la movilización de cuerpos de emergencias, quienes arribaron para contener la emergencia.

Incendio en Granja Avícola Moviliza a Cuerpos de Emergencias en la Carretera Fortín-HuatuscoDebido al percance, la vialidad se vio afectada durante varios minutos. Foto: N+

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Incendio en granja avícola en la carretera Fortín-Huatusco moviliza a bomberos. Sin heridos reportados, la emergencia fue controlada. Descubre más detalles.

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