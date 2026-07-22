Accidentes

Muere Hombre Ahogado al Ser Arrastrado por la Corriente del Río Bravo en Acuña

Un hombre murió luego de ser arrastrado por la corriente del río Bravo en ciudad Acuña.

Muere Hombre Ahogado al Ser Arrastrado por la Corriente del Río Bravo en AcuñaUn hombre murió al ser arrastrado por la corriente en ciudad Acuña. Foto Ilustrativa: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en el río Bravo: un hombre muere arrastrado por la corriente en Acuña. A pesar de las advertencias, ingresó al agua y no pudo ser rescatado. Conoce más sobre este lamentable suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+