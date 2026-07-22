Muere Hombre Ahogado al Ser Arrastrado por la Corriente del Río Bravo en Acuña

Una tragedia se registró en las cortinas del río Bravo, ubicadas en la colonia Benito Juárez a la altura de la Cuchilla, en ciudad Acuña, donde un hombre murió al ser arrastrado por la corriente.

De acuerdo con la información, Hugo Valencia y un amigo le habían advertido a la víctima que no ingresara al agua, debido al peligro que representaba la corriente. Sin embargo, el hombre decidió meterse al río.

Al percatarse de que se estaba ahogando, ambos ingresaron de inmediato para intentar rescatarlo, pero la fuerza del agua lo arrastró hacia la cortina, donde fue hundido y ya no volvió a salir a la superficie.

Luego de los ocurrido, los hombres solicitaron el apoyo al sistema de emergencias 911, pero lamentablemente ya no fue posible salvarle la vida.

Hombre es rescatado tras ingresar a canal de riego en Torreón

La movilización de los cuerpos de emergencia se registró en el fraccionamiento Villas San Agustín, en Torreón, luego de que se reportó a un hombre con riesgo de ahogarse dentro de un canal de riego.

Vecinos que presenciaron la situación lograron sacarlo del canal antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente, elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja le brindaron atención y lo trasladaron al Hospital General de Torreón para una valoración médica, donde fue reportado en condición estable.