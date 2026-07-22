Seguridad

Roban Camioneta de Sonidero en Pueblo Mágico de Puebla; Pide Ayuda a sus Seguidores

El artista y sus amigos denunciaron en redes sociales la desaparición de la "Marranamóvil" en la colonia Los Ángeles del municipio poblano de Atlixco.

Robo Camioneta Sonido Marrano Colonia Ángeles Atlixco Puebla Se Busca MarranamóvilRoban Camioneta del Sonido Marrano en Atlixco, Puebla. Foto: Facebook Sonido Marrano

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sonido Marrano sufre el robo de su camioneta en Atlixco. La 'marranamóvil' desapareció en la colonia Ángeles. Ayuda a encontrarla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+