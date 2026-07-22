Roban Camioneta de Sonidero en Pueblo Mágico de Puebla; Pide Ayuda a sus Seguidores

El pasado lunes 20 de julio de 2026 el artista conocido como Sonido Marrano publicó en sus redes sociales que le habían robado la camioneta en la que se trasladaba a sus eventos.

De acuerdo con el sonidero, la unidad también conocida como la “marranamóvil” se encontraba estacionada en calles de la colonia Ángeles en el municipio poblano de Atlixco al momento de ser hurtada.

Roban camioneta de Sonido Marrano en Atlixco, Puebla

Fue la mañana del lunes cuando el artista Sonido Marrano dio a conocer a través de redes sociales el robo de su camioneta, la “marranamóvil” en calles del municipio de Atlixco.

De acuerdo con la víctima, la unidad a la que llamó su “compañera de mil batallas” se encontraba estacionada en la colonia Ángeles al momento de ser robada y pidió a sus seguidores comunicarse con él en caso de tener información sobre el caso.

De inmediato colegas y seguidores compartieron la información pidiendo apoyo para dar con la ubicación de la “marranamóvil” con el objetivo de regresarla con el sonidero y este pueda continuar con su trabajo.

Detienen en Puebla a José Sebastián "N" por robar tres millones de pesos en Oaxaca

El pasado 17 de julio se dio a conocer la detención en la ciudad de Puebla de José Sebastián “N” alias “Puchungo” por ser presunto responsable de robo calificado en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la autoridad requirente, los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026, cuando el hoy detenido, en compañía de otras personas, presuntamente participó en un robo con violencia contra un cuentahabiente, en agravio de una persona y en perjuicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca.

Como resultado de este hecho, la víctima fue despojada de más de tres millones de pesos, de los cuales una parte correspondía a recursos destinados al pago de nómina de trabajadores de dicha dependencia estatal.

Con información de N+

GMAZ