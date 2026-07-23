Santiago es el primer Pueblo Mágico del estado de Nuevo León y el más cercano a la ciudad de Monterrey. Destaca por sus atracciones turísticas, arquitectura, tradiciones, gastronomía y maravillas naturales. Aquí en N+ te compartimos una guía sobre todo lo que puedes hacer durante tu visita.

El Pueblo Mágico de Santiago se encuentra aproximadamente a 30 o 40 minutos de distancia de la ciudad de Monterrey y la principal ruta para llegar es por la Carretera Nacional, también conocida como la México 85.

Pasando la zona de La Rioja o El Uro, encontrarás señaléticas que te indicarán el recorrido hasta el centro de este municipio en el que podrás disfrutar de diversas experiencias con familia y amigo, o incluso tú solo.

¿Qué hacer en Santiago?

Entre las distintas actividades que puedes hacer en el Pueblo Mágico de Santiago es visitar Los Cavazos, una zona comercial famosa por la venta de artesanías, comida típica de la región, dulces, plantas y flores.

Una vez en el centro del Pueblo Mágico puedes dar un paseo por la plaza principal y comer en alguno de los restaurantes ubicados alrededor, conocer la Parroquia de Santiago Apóstol, visitar el Museo de Historia e ir al mirador que se encuentra detrás de él, donde tendrás una visión panorámica de la Sierra Madre Oriental, la Presa la Boca y la iglesia.

La Cascada Cola de Caballo

Uno de los principales atractivos turísticos del estado de Nuevo León se encuentra en el municipio de Santiago, se trata de la cascada Cola de Caballo, un ícono natural ubicado en el Parque Ecoturístico Cola de Caballo en la Sierra Madre Oriental.

Además de la cascada, hay varias veredas por las que puedes caminar y disfrutar de la naturaleza. Ademas, encontrarás locales con artesanías y unos puentes colgantes para poner a prueba tu destreza; o bien, subirte a la tiroteas tradicional y bajar entre los árboles.

La aventura extrema en Matacanes

En Santiago, para las personas que les gusta la aventura y vivir experiencias extremas está Matacanes, que es considerada una de las rutas de cañonismo más famosas de México.

Recorrer el Cañón de Matacanes te llevará aproximadamente 10 horas, pues pasarás por dos descensos a rapel, de 27 y 15 metros, más de 20 saltos al agua de entre 1 y 12 metros de altura, ríos subterráneo y toboganes naturales, un verdadero reto físico y mental.

Nada en la cascada del Chipitín

Otro lugar imperdible es el Cañón del Chipitín, ubicado a la altura de la Presa de la Boca, rumbo a la Cola de Caballo. Aquí podrás hacer siete rapeles que aumentan de altura conforme bajas el cañón, pero al terminar, te espera una cascada de más de 70 metros.

Podrás adentrarte en una poza de agua azul turquesa de la cascada del Chipitín que seguramente te va a sorprender por su belleza y tonalidad.