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¿Qué hacer en Santiago, Nuevo León? Guía para Visitar el Primer Pueblo Mágico del Estado

Santiago tiene una de las principales atracciones turísticas de Nuevo León, pero además, se destaca por su arquitectura y ecoturismo

Pueblo Mágico Santiago Nuevo León de nocheIluminan plaza principal por 16 Aniversario del Pueblo Mágico de Santiago. Foto: Gobierno de Santiago, N.L.

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Descubre Santiago, el primer Pueblo Mágico de Nuevo León. Desde la impresionante Cascada Cola de Caballo hasta el emocionante cañonismo en Matacanes, ¡la aventura te espera!

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