¿Cómo Llegar a La Isla de Aguas Turquesa Que Está Más Cerca de la CDMX que el Caribe?

A solo unas horas de la Ciudad de México existe un paraíso veracruzano con playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes ideales para practicar snorkel. Así puedes llegar a la Isla de Lobos.

Isla Lobos, un paraíso en la Huasteca veracruzana. Foto: Sectur VeracruzIsla Lobos, un paraíso en la Huasteca veracruzana. Foto: Sectur Veracruz

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¿Buscas un destino de ensueño cerca de la CDMX? La Isla de Lobos en Veracruz ofrece playas y arrecifes espectaculares sin viajar al Caribe. ¡Planifica tu visita!

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