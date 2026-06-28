¿Cómo Llegar a La Isla de Aguas Turquesa Que Está Más Cerca de la CDMX que el Caribe?

Mientras miles de viajeros planean escapadas al Caribe para disfrutar de playas de arena blanca y aguas color turquesa, en Veracruz existe un destino que ofrece paisajes muy similares y que además se encuentra mucho más cerca de la Ciudad de México: la Isla Lobos.

Ubicada frente a las costas del norte de Veracruz, la Isla Lobos es considerada la isla turística más grande del estado que permite el acceso a visitantes y la más cercana a la zona centro del país. Sus aguas cristalinas, extensas playas y arrecifes coralinos la convierten en la opción para quienes buscan una escapada de naturaleza durante las vacaciones.

Este paraíso natural puede visitarse mediante recorridos en lancha que parten desde Tuxpan y Tamiahua, dos localidades costeras que funcionan como puerta de entrada a la isla.

¿Qué hacer en la Isla Lobos?

El principal atractivo de la isla es recorrer sus playas de arena blanca y disfrutar de sus aguas transparentes, ideales para nadar y relajarse lejos del bullicio de los destinos turísticos más concurridos.

Además, los visitantes pueden practicar snorkel en la zona de arrecifes conocida como Sotavento, un área de oleaje suave donde es posible observar diversas especies marinas como peces ángel, peces loro, jureles, cofrecitos e incluso barracudas.

La riqueza natural de la isla también destaca por la presencia de cuatro tipos distintos de coral, entre ellos el coral cuerno de alce y el coral cerebro, algunas formaciones con más de 200 años de antigüedad.

Con una superficie aproximada de dos kilómetros cuadrados, la Isla Lobos cuenta con amplias zonas de playa que recuerdan a algunos de los paisajes más famosos del Caribe mexicano gracias a los arrecifes que rodean la isla y al intenso color turquesa de sus aguas.

Eso sí, al tratarse de un área natural protegida, la isla no cuenta con infraestructura turística. No hay hoteles, restaurantes ni tiendas para comprar alimentos o bebidas. Por ello, quienes la visiten deben planear su recorrido con anticipación y llevar todo lo necesario para pasar el día.

¿Cómo llegar a la Isla Lobos?

Existen dos formas principales para llegar:

Tomar una lancha desde Tuxpan.

Tomar una lancha desde Tamiahua.

La segunda opción suele ser la más recomendada debido a que Tamiahua se encuentra más cerca de la isla.

Desde la Ciudad de México es posible viajar en autobús directo a Tuxpan en un trayecto aproximado de cinco horas. Para quienes viajan desde otras regiones del país, una alternativa es llegar primero a Poza Rica y posteriormente trasladarse a Tuxpan o Tamiahua.

Una vez en el punto de salida, el recorrido marítimo dura aproximadamente una hora si se parte desde Tamiahua o hasta dos horas si se sale desde Tuxpan, dependiendo de las condiciones del mar.

¿Cómo llegar de Tuxpan a Tamiahua?

Para quienes desean reducir el tiempo de navegación, Tamiahua es la mejor alternativa. Desde Tuxpan se puede llegar mediante:

Autobuses que salen desde la terminal de transporte de Tuxpan.

Autobuses suburbanos que circulan por la carretera Tuxpan-Tamiahua.

Taxis colectivos que recorren la misma ruta.

Gracias a su cercanía con el centro del país, sus aguas cristalinas, playas de arena blanca y arrecifes llenos de vida marina, la Isla de Lobos es un destino atractivo para disfrutar y relajarse sin necesidad de viajar hasta el Caribe.