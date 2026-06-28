Cuándo Llega la Onda Tropical 13 a México y Qué Estados Golpeará con Lluvias Intensas

Las lluvias continuarán en México durante los próximos días debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos la llegada de la onda tropical número 13, un fenómeno que incrementará la probabilidad de precipitaciones en el sur del país.

Las ondas tropicales son, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, perturbaciones atmosféricas que se desplazan de este a oeste en las zonas tropicales. Se forman sobre el océano Atlántico y avanzan hacia el Caribe, Centroamérica y México, transportando humedad e inestabilidad que favorecen la formación de nubes y tormentas.

El inicio de la temporada de ondas tropicales se establece en mayo y finaliza en noviembre. Cada temporada reciben una numeración consecutiva conforme van apareciendo. A la actual le corresponde ya el número 13.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas, la onda tropical 13 llegará este domingo 28 de junio al sur de la Península de Yucatán, donde comenzará a influir en las condiciones del tiempo. Aunque inicialmente se mantendrá al sur de la región, su presencia aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Mientras tanto, la onda tropical número 12, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, seguirá generando lluvias importantes en el sur y sureste del territorio nacional.

Además de las ondas tropicales, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y una vaguada sobre el norte, centro, occidente y oriente del país provocarán chubascos, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias entidades.

¿Dónde va a llover más fuerte?

Las lluvias más intensas previstas para este periodo se registrarán en:

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco, donde se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Campeche, con chubascos de menor intensidad.

Yucatán y Quintana Roo, con lluvias aisladas que podrían incrementarse conforme avance la onda tropical 13.

Por otro lado, una línea seca sobre la frontera norte mantendrá vientos fuertes en esa región, mientras que una circulación anticiclónica continuará favoreciendo un ambiente muy caluroso en zonas del norte y noroeste del país.

La onda de calor persistirá principalmente en el sur de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el este de Colima, el suroeste de Michoacán, la costa de Guerrero y diversas zonas de Oaxaca, aunque finalizará en Durango, Sinaloa y Nayarit.