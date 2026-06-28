Cuándo Llega la Onda Tropical 13 a México y Qué Estados Golpeará con Lluvias Intensas

La nueva onda tropical número 13 se aproxima al sureste del país y aumentará las lluvias en la Península de Yucatán, mientras otros sistemas mantendrán precipitaciones fuertes en gran parte del país.

Se aproxima la Onda Tropical 13 y traerá lluvias a varias regiones del país. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaSe aproxima la Onda Tropical 13 y traerá lluvias a varias regiones del país. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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¿Sabías que la onda tropical 13 aumentará las lluvias en la Península de Yucatán? Conoce cómo este fenómeno impactará el clima en México y qué estados estarán más afectados.

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