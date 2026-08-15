Detienen a Sujeto por la Presunta Desaparición de Una Mujer en San Martín Texmelucan, Puebla

Este viernes 14 de agosto de 2026 se dio a conocer la aprehensión de José Luis ‘N’, presuntamente relacionado con la presunta desaparición de Maricela Ruiz García en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido junto con otro sujeto fueron las últimas personas con la que se vio a la víctima en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra José Luis ‘N’, investigado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares, en agravio de una mujer de 34 años de edad.

El mandamiento judicial fue ejecutado en inmediaciones de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, municipio de San Martín Texmelucan, por agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

De acuerdo con la investigación, el 16 de julio de 2026 la víctima fue vista por última vez en un establecimiento comercial acompañada por José Luis 'N' y otro individuo, con quienes abordó una camioneta propiedad del ahora detenido, desconociéndose desde ese momento su paradero.

Tras recabar los datos de prueba correspondientes y obtener la orden judicial, personal ministerial logró la captura de José Luis ‘N’, quien fue puesto a disposición del Juez de Control competente a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y definir su situación jurídica.

Maricela Ruiz García nació el 30 de noviembre de 1991, actualmente tiene 34 años de edad y es conocida por vender comida en un tianguis en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo en San Martín Texmelucan.

Además, acumula más de dos mil seguidores en una cuenta de TikTok en donde realiza transmisiones en vivo con regularidad. Maricela Ruiz tiene tres hijos, los cuales mantiene sola, por lo que día a día salía de casa en busca de un sustento económico. Fue el 16 de julio que salió a trabajar y luego de su jornada cotidiana, ya no regresó a casa.

Con información de N+

GMAZ