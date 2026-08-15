Desaparecidos

Detienen a Sujeto por la Presunta Desaparición de Una Mujer en San Martín Texmelucan, Puebla

José Luis 'N' habría sido la última persona con la que se vio Maricela Ruiz García en inmediaciones de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Detenido José Luis N Desaparición Maricela Ruiz García Moyotzingo San Martín Texmelucan PueblaDetienen a Sujeto por la Presunta Desaparición de Mujer en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla. Foto: N+

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Detienen a José Luis 'N' por la desaparición de Maricela Ruiz en San Martín Texmelucan. Última vez vista el 16 de julio. La comunidad exige respuestas. Conoce los detalles.

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