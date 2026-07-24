Maricela Ruiz Continúa Desaparecida y Familiares Reciben Presuntas Amenazas en Puebla

A más de una semana de su desaparición, Maricela Ruiz García, de 34 años de edad, continúa sin ser localizada en el municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.

La mujer fue vista por última vez el pasado 16 de julio en el de barrio Xaltipan en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, y desde entonces sus familiares mantienen la búsqueda para tratar de dar con su paradero.

Aseguran que cuentan con información que podría contribuir a su localización, por lo que piden que esas líneas de investigación sean agotadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caos Vial en la Autopista México-Puebla por Manifestación: Exigen Localización de una Mujer

Familiares aseguran haber sido amenazados tras desaparición de Maricela Ruiz en Puebla

Un familiar de Maricela Ruiz teme que ya no esté viva, esto mencionó: "Hemos presentado fotos ubicaciones y todo eso, la señora de la tienda Testifical que son las personas el equipo de seguridad ha ido a tomar declaraciones de sospechosos y han dicho que no y hemos tenido amenazas de los familiares de los sospechosos tenemos por la integridad de ella tenemos que no esté viva”

Cabe recordar que el pasado martes familiares y habitantes de Santa María Moyotzingo bloquearon en ambos sentidos la autopista México-Puebla por más de seis horas para exigir mayor agilidad en las investigaciones. Además, advierten que, si no hay avances concretos en la búsqueda, podrían retomar las movilizaciones y cerrar nuevamente la vía de comunicación.

¿Quién es Maricela Ruiz García, mujer desaparecida en Puebla?

Maricela Ruiz García nació el 30 de noviembre de 1991, actualmente tiene 34 años de edad y es conocida por vender comida en un tianguis en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo en San Martín Texmelucan, Puebla.

Además, acumula más de 2 mil seguidores en una cuenta de TikTok en donde realiza transmisiones en vivo con regularidad. Maricela Ruiz tiene tres hijos, los cuales mantiene sola, por lo que día a día salía de casa en busca de un sustento económico. Fue el 16 de julio que salió a trabajar y luego de su jornada cotidiana, ya no regresó a casa.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Maricela Ruiz García, vista por última vez en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/Ompok40LNZ — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) July 22, 2026

La mujer mide 1.54 metros de altura, tiene piel morena, cabello lacio teñido de café, ojos café oscuro y complexión delgada; El día de su desaparición vestía con una blusa color rosa, suéter negro, pantalón de mezclilla de color azul rey, deslavado y roto, tenis de color negro con suela blanca y llevaba un bolso color rosa.

Además, como señas particulares, tiene una cicatriz en el labio superior, un lunar en el cuello, un tatuaje con la figura de un corazón con tres leones en el brazo izquierdo, otro con la imagen de San Judas Tadeo en el brazo derecho y otro de un atrapa sueños en la pierna derecha.

Con información de N+

MCS