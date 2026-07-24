Desaparecidos

Maricela Ruiz Continúa Desaparecida y Familiares Reciben Presuntas Amenazas en Puebla

Habitantes de Santa María Moyotzingo amenazan con realizar otro bloqueo en la Autopista México-Puebla para agilizar la búsqueda de Maricela Ruíz.

Maricela Ruiz Continúa Desaparecidaen PueblaBuscan a Maricela Ruiz desaparecida en Puebla. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas

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Habitantes de Santa María Moyotzingo amenazan con bloquear la autopista México-Puebla si no hay avances en la búsqueda de Maricela Ruiz. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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