Localizan un Cuerpo con Extremidades Cortadas en una Vivienda en Chietla, Puebla

Fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este viernes 24 de julio en la comunidad de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla en Puebla, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior de un domicilio.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Libertad, en la colonia La Paz, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado desmembrado.

Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal de Chietla acudieron al lugar, acordonaron la zona y cerraron la circulación vehicular sobre esa vialidad para preservar los indicios y facilitar las labores periciales.

Investigan hallazgo de una persona muerta al interior de una casa en Chietla

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para dar inicio a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

Asesinan con un balazo a un hombre en la colonia Granjas del Sur en Puebla

Un hombre de aproximadamente 41 años, fue asesinado presuntamente de un disparo en el tórax durante un ataque registrado la madrugada de este 24 d julio, al interior del domicilio ubicado en la calle 1º de Mayo y 117 oriente, en la colonia Granjas del Sur en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos llegó preguntando por otra persona e intentó ingresar por la fuerza al inmueble; la víctima trató de impedir el acceso y recibió el impacto que le quitó la vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Inmueble por Hallazgo de un Hombre Asesinado durante la Madrugada en Puebla

Vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar varias detonaciones; Policías municipales, paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al sitio, sin embargo, al valorar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los agresores escaparon antes del arribo de las corporaciones, por su parte la Fiscalía General del Estado de Puebla será la encargada de esclarecer este hecho, por lo que esta vivienda será reguardada para las diligencias pertinentes.

Las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo, hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a un ataque directo, sin embargo, será las autoridades correspondientes confirmar este dato.

Con información de N+

MCS