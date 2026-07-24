Homicidios

Localizan un Cuerpo con Extremidades Cortadas en una Vivienda en Chietla, Puebla

Elementos de seguridad se movilizaron a la calle Libertad en la colonia La Paz del municipio de Chietla, tras el hallazgo de una persona muerta.

Hallazgo de cuerpo en el municipio de Chietla, Puebla.Localizan restos humanos en el municipio de Chietla, Puebla. Foto: Facebook SM Noticias

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Impactante hallazgo en Chietla: un cuerpo desmembrado fue encontrado en una vivienda. Autoridades investigan el crimen. Conoce los detalles de este caso que conmociona a Puebla.

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