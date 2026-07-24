Seguridad

Aseguran Más de 3.7 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

Autoridades federales aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo en un inmueble de Reynosa, Tamaulipas.

Aseguran Más de 3.7 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa, TamaulipasAseguran Más de 3.7 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Operativo en Tamaulipas: 3.7 millones de litros de hidrocarburo asegurados y 14 vehículos incautados. Conoce los detalles de esta acción del Gabinete de Seguridad.

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