Aseguran Más de 3.7 Millones de Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

Autoridades federales aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble de Reynosa, Tamaulipas, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad en el país.

El decomiso representa uno de los aseguramientos más importantes registrados recientemente en Tamaulipas y se realizó en un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex.

Catean inmueble y aseguran vehículos

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad correspondiente al 22 de julio de 2026, durante el cateo también fueron asegurados 14 vehículos presuntamente relacionados con las actividades ilícitas vinculadas al almacenamiento del combustible.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si hubo personas detenidas durante el operativo ni han precisado las características del inmueble intervenido.

El aseguramiento forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de México, la cual contempla acciones coordinadas entre instituciones federales para combatir delitos como el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

También hubo detenciones en Altamira

En otro operativo realizado en Tamaulipas, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a tres personas en Altamira, sobre la carretera Tampico-Mante.

Durante la acción, las autoridades aseguraron nueve armas cortas, un arma larga, 13 cargadores y un vehículo.

Las investigaciones sobre ambos casos continúan a cargo de las autoridades federales, quienes determinarán el origen del hidrocarburo asegurado y la posible responsabilidad de las personas involucradas.