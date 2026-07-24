Seguridad

Cambios en Medida Cautelar de Murillo Karam: ¿Quitan Prisión Preventiva al Exprocurador?

El juez de la causa determinó modificar las medidas cautelares de Jesús Murillo Karam por el proceso que enfrenta en el Reclusorio Norte

Jesus Murillo Karam, exprocurador de la República.Jesus Murillo Karam, exprocurador de la República. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Murillo Karam, bajo prisión domiciliaria desde 2024, ahora puede salir por motivos de salud. Un juez modifica sus medidas cautelares. Entérate de los detalles.

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