Cambios en Medida Cautelar de Murillo Karam: ¿Quitan Prisión Preventiva al Exprocurador?

Este viernes, 24 de julio de 2026, un juez del Reclusorio Norte modificó las medidas cautelares de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam se encuentraba bajo la medida de prisión preventiva justificada domiciliaria desde el 2024, acusado de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las autoridades judiciales una condena de 82 años de prisión en contra del exfuncionario. Se trata de la pena más alta propuesta contra un exfuncionario por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El exfuncionario enfrenta un segundo proceso por los delitos de desaparición forzada y tortura, tras la acusación de Felipe Rodríguez Salgado, 'El Cepillo', uno de los detenidos por el caso, de haber sido torturado.

El Ministerio Público Federal explicó que, durante el proceso de investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la extinta PGR practicó tortura sistémica contra detenidos. La finalidad, indicó, fue obtener confesiones y evitar la presión de los padres de los jóvenes, así como mantener la hipótesis de la llamara "verdad histórica" sobre la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero.

Medidas cautelares para Murillo Karam

El juez de la causa determinó retirar la prisión preventiva justificada para Jesús Murillo Karam, sin embargo, esto solo aplica para el proceso que enfrenta en el Reclusorio Norte. Así quedan las nuevas medidas cautelares para el exfuncionario luego de dos años de retrasos en el proceso:

Seguirá con localizador electrónico o brazalete, pero ahora podrá salir de su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, por temas de salud.

Xavier López, abogado de Murillo Karam, confirmó a N+ que un juez federal retiró la prisión preventiva justificada que Jesús Murillo Karam cumplía en su domicilio por uno de los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa, y la sustituyó por:

Resguardo domiciliario, vigilancia electrónica y restricciones de movilidad.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022.

Con información de N+

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