Pronóstico del tiempo

Más de 6 Fenómenos Naturales Afectarán México: Alerta por 3 Días de Lluvias Muy Fuertes

Entérate aquí sobre el pronóstico del tiempo para este fin de semana; autoridades advierten sobre lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo

Tormenta eléctrica en Cuernavaca, Morelos, el 21 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoTormenta eléctrica en Cuernavaca, Morelos, el 21 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en México! Más de 6 fenómenos naturales traerán lluvias intensas y granizo en varios estados. Descubre cómo protegerte este fin de semana.

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