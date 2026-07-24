Más de 6 Fenómenos Naturales Afectarán México: Alerta por 3 Días de Lluvias Muy Fuertes

Los próximos tres días, varios estados de la República Mexicana tendrán lluvias de muy fuertes a intensas debido a la presencia de más de seis fenómenos meteorológicos en el país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría originar deslaves, encharcamientos, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cuáles serán los estados afectados mañana sábado 25 de julio, el domingo 26 de julio y el lunes 27 de julio de 2026. Además, te compartimos los consejos de expertos para hacer frente a la temporada de lluvias y evitar daños a la salud.