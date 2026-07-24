Más de 6 Fenómenos Naturales Afectarán México: Alerta por 3 Días de Lluvias Muy Fuertes

Los próximos tres días, varios estados de la República Mexicana tendrán lluvias de muy fuertes a intensas debido a la presencia de más de seis fenómenos meteorológicos en el país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría originar deslaves, encharcamientos, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Ante ello, aquí en N+ te decimos cuáles serán los estados afectados mañana sábado 25 de julio, el domingo 26 de julio y el lunes 27 de julio de 2026. Además, te compartimos los consejos de expertos para hacer frente a la temporada de lluvias y evitar daños a la salud.
En su pronóstico extendido, el SMN dio a conocer que varios fenómenos meteorológicos originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México los siguientes días:
El monzón mexicano en el noroeste del país.
Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.
Inestabilidad atmosférica en el noreste de México.
Vaguadas en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente, centro y occidente.
Canales de baja presión en el interior de la República Mexicana.
Divergencia en altura.
La nueva onda tropical número 21.
De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes la onda tropical 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.
Pero el fin de semana, la nueva onda tropical número 21 se desplazará sobre la península de Yucatán, sureste y sur de México.
Todos esos fenómenos meteorológicos “generarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio mexicano, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas”, dijo.
Tres días de lluvias en México
A continuación, te presentamos la lista de estados que tendrán lluvias los siguientes tres días:
Sábado 25 de julio:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Guerrero (centro y costa), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.
Domingo 26 de julio:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (suroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte y costa), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo (sur).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Lunes 27 de julio 2026:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Guerrero (este) y Oaxaca (este y suroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y oeste), Colima, Michoacán (este y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Recomendaciones ante lluvias
En el marco de la temporada de lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a los habitantes de comunidades cercanas a cuerpos de agua y laderas a extremar precauciones, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Llamó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, vados o zonas inundadas, ya que la fuerza del flujo puede arrastrar vehículos y personas.
Además, a quienes habitan en zonas de laderas o terrenos inestables, reiteró el llamado a permanecer alertas por posibles deslizamientos y ante cualquier señal de riesgo como ruidos inusuales o grietas en el terreno, evacuar de manera inmediata hacia zonas seguras designadas por las autoridades locales.
“Es fundamental contar con una mochila de emergencia que contenga documentos oficiales protegidos en bolsas plásticas, linterna, radio con pilas, agua potable y botiquín de primeros auxilios”, recordó.
La Comisión añadió que “la prevención es la herramienta más eficaz para mitigar riesgos, reducir daños y proteger la integridad física de las familias”.