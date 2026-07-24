Pronóstico del tiempo

Se Forma Depresión Tropical en el Pacífico y Ya se Espera la Tormenta Genevieve

La Comisión Nacional del Agua brinda detalles de la nueva depresión tropical Siete-E en el Pacífico

Marejadas en Guerreo ocasionadas por la tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarejadas en Guerreo ocasionadas por la tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La depresión tropical Siete-E se formó en el Pacífico y podría evolucionar en la tormenta Genevieve. Conoce su ubicación y desplazamiento según Conagua.

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