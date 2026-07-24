Clima en Veracruz del 23 al 28 de Julio 2026, Pronóstico por Municipio: ¿Se Prevén Lluvias?

La tarde de este miércoles, la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (PC) dio a conocer el pronóstico de las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad durante los próximos días.

De acuerdo con lo informado, para este jueves 23 de julio se esperan cielos de despejados a medio nublados con aumentos de nublados durante la noche y madrugada con baja probabilidad de lluvias, sin descartar eventos aislados y tormentas en regiones de montaña y partes altas entre las cuencas del Coatzacoalcos al Tonalá.

Se espera viento del sureste, este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas en costa, mayores en posibles áreas de tormentas, con un oleaje de 0.5 a 1.0 metros cercano al litoral. Asimismo, se prevén temperaturas en costas de 25 °C como mínimo y 35 °C como máximo en la zona de costas, de 23 °C a 36 °C en llanuras, de 15 °C a 28 °C en la región montañosa y de 6 °C a 22 °C en el Valle de Perote.

¿Cuáles son las condiciones climatológicas para este fin de semana?

En el pronóstico se informa sobre las condiciones que van a prevalecer en distintas regiones de la entidad desde este viernes 24 hasta el martes 28 de julio, especificando el potencial de precipitaciones, así como el oleaje, viento en las costas y las temperaturas.

Viernes 24 de julio

Lluvias: Probabilidad de precipitaciones y posibles tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y de nocturnas a matutinas en llanuras y costas con acumulados de 5 a 15 milímetros.

Viento: De 20 a 35 km/h en las costas

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperaturas: Mínimas de 25 °C y máximas de 36 °C en costas, mínimas de 23 °C y máximas de 37 °C en llanuras, mínimas de 14 °C y máximas de 29 °C en montañas y de 6 °C a 21 °C en la zona del Valle de Perote.

Sábado 25 de julio

Lluvias: Probabilidad de precipitaciones y posibles tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y de nocturnas a matutinas en llanuras y costas del centro y sur, con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30.

Viento: De 20 a 35 km/h en las costas

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperaturas: Mínimas de 24 °C y máximas de 35 °C en costas, mínimas de 23 °C y máximas de 36 °C en llanuras, mínimas de 14 °C y máximas de 28 °C en montañas y de 6 °C a 21 °C en la zona del Valle de Perote.

Domingo 26 de julio

Lluvias: Probabilidad de precipitaciones y posibles tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y partes altas de la cuenca del sur y de nocturnas a matutinas en llanuras y costas del centro y sur con acumulados de 5 a 20 milímetros, sin descartar mayores.

Viento: De 20 a 35 km/h en las costas.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperaturas: Mínimas de 24 °C y máximas de 34 °C en costas, mínimas de 22 °C y máximas de 35 °C en llanuras, mínimas de 14 °C y máximas de 27 °C en montañas y de 6 °C a 20 °C en la zona del Valle de Perote.

Lunes 27 de julio

Lluvias: Probabilidad de precipitaciones y posibles tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y partes altas de la cuenca del sur y de nocturnas a matutinas en llanuras y costas del centro y sur, con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30.

Viento: De 20 a 35 km/h en las costas

Tempercostas: Mínimas de 24 °C y máximas de 34 °C en costas, mínimas de 23 °C y máximas de 35 °C en llanuras, mínimas de 15 °C y máximas de 27 °C en montañas y de 10 °C a 20 °C en la zona del Valle de Perote.

Martes 28 de julio

Lluvias: Probabilidad de precipitaciones y posibles tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y partes altas de las cuencas del sur y nocturnas a matutinas en llanuras y costas del centro y sur, con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30.

Viento: De 20 a 35 km/h en las costas.

Temperaturas: Mínimas de 25º C y máximas de 34º C en costas, mínimas de 23º C y máximas de 36º C en llanuras, mínimas de 15º C y máximas de 28º C en montañas y de 8º C a 20º C en la zona del Valle de Perote.

Asimismo, las autoridades de Protección Civil indicaron que dicho pronóstico debe tomarse con reservas, debido a variaciones en distribución e intensidad, y exhortaron a la población a mantenerse alerta ante actualizaciones del pronóstico del clima en la entidad.