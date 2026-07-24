Cortes de Luz en Galeana, Nuevo León; Estas son las 9 Colonias Afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que durante la noche de este jueves 23 de julio realizarán un corte de luz en el municipio de Galeana, Nuevo León. Fue a través de un comunicado donde se confirmó esta medida.

Será en punto de las 10:00 de la noche cuando personal de la CFE lleve a cabo este apagó eléctrico debido a que se llevará a cabo un mantenimiento para fortalecer el suministro de este servicio en las comunidades afectadas.

Según la CFE, se espera que para la madrugada de este viernes 24 de julio el servicio eléctrico se restablezca al 100 por ciento en el municipio de Galeana. Autoridades señalaron que el número 071 estará disponible para realizar cualquier reporte o aclaración.

¿Cuáles serán las colonias afectadas por corte de luz en Galeana?

Serán en total 9 colonias las cuales se verán afectadas durante este apagón programado. A continuación te dejamos la lista completa de las zonas en las cuales el servicio eléctrico será suspendido:

El Camuco

El Refugio de los Ibarra

Ejido El Potosí

Ejido Positos

Entronque San Roberto

La Leona

Presa de Gámez

San José de Raíces

San Roberto

Aunque solo serán alrededor de cuatro horas sin el suministro eléctrico, autoridades pidieron a los ciudadanos tomar las debidas precauciones para evitar que se registren daños en aparatos o medicamentos que necesiten refrigeración.