Sociedad

Cortes de Luz en Galeana, Nuevo León; Estas son las 9 Colonias Afectadas

La CFE anunció cortes de luz en nueve colonias del municipio de Galeana. Aquí te decimos cuáles son

Camioneta CFELa CFE anunció cortes de luz en Galeana. Foto: N+

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Cortes de luz en Galeana: 9 colonias sin electricidad desde las 10 PM del jueves. La CFE asegura que el servicio se restablecerá al 100% para la madrugada del viernes.

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