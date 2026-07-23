Vecinos Bloquean Av. Del Priego en Juárez, Nuevo León; Llevan Más de 24 Horas Sin Luz

Vecinos de la colonia Urbi Villa del Real, en el municipio de Juárez, Nuevo León, se manifestaron este jueves 23 de julio para exigir que les restablezcan el servicio de energía eléctrica, pues llevan más de 24 horas sin dicho suministro, lo que les ha obligado a tirar alimentos y medicamentos que se echaron a perder por las altas temperaturas que se registran en la región.

Lo que inició con una reunión de vecinos se convirtió en una protesta con el cierre de la avenida Del Priego para presionar a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar el problema de la falta de energía eléctrica en la colonia Urbi Villa del Real, en Juárez.

Personas de la tercera edad con alguna discapacidad o enfermedad, menores de edad llenos de piquetes de mosquitos y padres de familia acudiendo a su trabajo sin dormir. Además, los vecinos que se manifestaron expusieron que los cortes de luz han sido constantes en los últimos meses en el municipio de Juárez, lo que también ha provocado que algunos de sus electrodomésticos se descompongan, sin que nadie se haga cargo de dichas pérdidas.

Vecinos continuarán con manifestación hasta que restablezcan la luz

Aunque las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encontraban haciendo pruebas para restablecer el servicio de electricidad, los vecinos de la colonia Urbi Villa del Real aseguraron que no retirarán el bloqueo en la avenida Del Priego hasta que las cuchillas sean levantadas y la luz regrese a sus hogares.

Con información de Alexis Lozano | N+

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