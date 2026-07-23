Sociedad

Vecinos Bloquean Av. Del Priego en Juárez, Nuevo León; Llevan Más de 24 Horas Sin Luz

Luego de pasar más de 24 horas sin el servicio de energía eléctrica, los vecinos de la colonia Urbi Villa del Real decidieron manifestarse con un bloqueo para presionar a la CFE

Vecinos bloquean Av. Del Priego por falta de luz en JuárezLos vecinos de la colonia Urbi Villa del Real permanecieron con el bloqueo vial en la Av. Del Priego. Foto: N+

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Vecinos de Urbi Villa del Real bloquean Av. Del Priego en Juárez tras 24 horas sin luz. Exigen a CFE restablecer el servicio para evitar más pérdidas de alimentos y medicamentos.

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